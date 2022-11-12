韩菲新任领导人举行会谈：拟升级双边关系至战略伙伴关系

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韩国总统尹锡悦11月12日在柬埔寨首都金边出席东盟系列会议期间与菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）举行会谈。双方同意在安全、基础设施建设、能源和人文交流等多领域加强合作。这是两国总统今年相继就职后举行的首次面对面会谈。

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据韩联社报导，尹锡悦在会上表示，两国共享民主主义和市场经济等基本价值，韩方愿同菲方在核电站、基建、防卫和安全领域等多个领域扩大合作，并肩实现地区和平与繁荣。尹锡悦还祈愿近日遭遇台风灾害的菲律宾早日恢复正常生活，并感谢菲方对首尔梨泰院踩踏事故给予慰问。

据韩国总统办公室介绍，两国领导人在会上还对近期朝鲜持续挑衅导致半岛紧张局势升级表示担忧，商定为推动朝鲜重回无核化对话谈判加强沟通合作。

来自菲律宾政府的消息称，两国领导人通过会谈作出了加强菲韩伙伴关系的决定。小马科斯表示：“我确实相信，现在是我们开始努力将我们的双边关系提升为战略伙伴关系的时候了。”

小马科斯称：“我们新近启动的关于科学和技术、渔业、合作和海事合作的双边平台，都有助于深化这种接触”。据悉，小马科斯还提及，深知韩国在核电产业方面的竞争力。他强调，希望同韩方在绿色技术领域开展合作。

据菲方介绍，小马科斯在会议期间还对韩国以海洋安全为中心的团结倡议表示感谢，该倡议需要向各种区域合作项目注入大量资金。他指出，这些举措包括韩国的东盟东部增长区基金。

据了解，东盟东部增长区（BIMP-EAGA）成立于1994年，旨在促进文莱、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等4个成员国偏远和欠发达地区的社会经济发展。

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