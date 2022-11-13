岸田与越南总理举行会谈 谈及核威胁

日越关系

11月13日，正在柬埔寨访问的岸田首相在东盟（ASEAN）相关首脑会议举办地金边一家酒店会见了越南总理范明政，举行了约25分钟的会谈。 两国领导人确认合作实现“自由开放的印太地区”。

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岸田首相强调，“越南是实现‘自由开放的印太地区’的重要伙伴”。

关于俄罗斯入侵乌克兰，岸田首相表示，“我们希望共同发出声音，不能接受俄罗斯的核威胁，更不用说使用核武器了。”范明政回答说：“我们愿意为实现一个没有核武器的世界而合作。”

越南拥有许多俄罗斯制造的武器。到目前为止，联合国大会通过了关于包括谴责俄罗斯在内的有关乌克兰局势的四项决议，越南三项弃权，对联合国大会2022年4月7日在第十一届紧急特别会议上，关于暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员资格的决议，越南投反对票。

关于东海和南海局势，岸田首相以中国加强海上活动为背景，指出了维护以法治为基础的国际秩序的重要性。 对此，范总理表示：“支持日本的立场。”

岸田首相原定于12日与范明政会面，但因日本法务大臣叶梨康弘对死刑制度的不当发言而被免职，推迟了离开日本的时间，因此重新安排了日程。

岸田首相在会谈中表示，“我们愿意继续就东海和南海局势以及朝鲜局势开展合作。”范明政对此表示赞同，并表示：“越南在朝鲜半岛无核化和朝鲜绑架问题上的立场是一贯的、明确的。越南赞赏并支持日本在地区和国际社会中发挥的作用。”

为了实现“自由和开放的印太地区”，岸田首相表示，“我们希望进一步加强与越南这一重要伙伴的关系。我们将通过对越南的政府开发援助（ODA）和培养人才加强两国的经济合作。范明政回答说：对于到目前为止的两国的合作成果感到满意，希望在明年迎来越日建交50周年之际，加速两国在各个领域的合作。

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