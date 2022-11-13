岸田告诉亚洲领导人：中国侵犯日本主权

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日本首相岸田文雄周日对亚洲领导人表示，中国不断且越来越多地采取侵犯日本主权的行动，加剧该地区的紧张局势。

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据路透社署名报道称，岸田告诉亚洲领导人中国侵犯日本主权。根据日本外务省的一份声明，岸田在柬埔寨举行的东亚峰会上表示，确保台湾海峡的和平与稳定对地区安全很重要，并对维吾尔人的人权状况表示“严重关切”。

根据声明称，“中国在东海采取的侵犯日本主权的行动不断增加。中国还继续采取加剧南海地区紧张局势的行动。”

报道称，岸田的上述言论是在美国总统拜登之前向亚洲领导人强调台海和平和确保南海航行自由的重要性。

岸田重申，朝鲜自上个月以来“极其频繁地”发射弹道导弹，包括飞越日本上空的导弹，是对国际社会的“明确而严重的挑战”，因此是不可接受的。

中国否认对维吾尔人有任何虐待。维吾尔人是新疆西部偏远地区的穆斯林少数民族，中国并已派出政府代表团前往日内瓦，以反驳联合国人权办公室的调查结果。

路透社说，岸田正在柬埔寨参加东亚峰会，该峰会由占全球经济一半的18个国家组成，其中包括三个最大的经济体——美国、中国和日本——以及东南亚国家。他还将参加周二在印度尼西亚巴厘岛举行的 20 国集团峰会。

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