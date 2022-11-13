日韩首脑会谈：共同致力于实现自由开放的印太地区

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日本首相岸田文雄11月13日在柬埔寨首都金边与韩国总统尹锡悦举行了会谈。据悉，双方的会晤持续了约45分钟，日韩领导人同意努力修复两国关系，协调处理朝鲜问题，以及共同致力于实现自由开放的印太地区。

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这是日韩领导人自9月纽约联大期间首会后时隔两个月再次会晤。岸田文雄在会谈前就首尔梨泰院踩踏事故遇难者表示哀悼，并向遗属和韩国民众深表慰问，尹锡悦向两名日本籍遇难者表示哀悼。

据韩联社报导，两国领导人就朝鲜接连发射弹道导弹谴责称，这是对韩半岛、东北亚乃至国际社会和平与安全构成威胁的严重挑衅行为，并一致认为，加深在联合国安理会层次的应对合作与韩美日安全合作。

尹锡悦还介绍了11日公布的韩版“自由、和平、繁荣的印太战略”。岸田文雄表示，日本也将于明年初发表自由开放的印太计划。

据韩国总统办公室介绍，韩日领导人评价称，两国外交部门正就双方悬而未决的事宜积极展开沟通，并希望继续为此进行协商，以早日解决问题。报导指，所谓“悬而未决的问题”是指修复韩日关系时面临的最大难题，即二战强征朝鲜劳工的索赔问题。

据日本外务省介绍，两国领导人强烈谴责朝鲜前所未有的挑衅频率和方式，认为这是对包括日本和韩国在内的地区安全的严重和紧迫威胁，是对国际社会的明确和严重挑战。两位领导人确认，日韩、日韩美将继续密切合作，加强区域威慑力，包括在联合国安理会层面的应对合作与韩美日安全合作。

岸田文雄指出，日本将在明年春天公布一份新的“自由开放的印度-太平洋”（FOIP）计划。两国领导人对彼此对印太地区的愿景表示欢迎，并同意协调努力，以追求一个包容、有韧性、安全、自由和开放的印太地区。

关于二战强征劳工问题，两位领导人重申同意尽快解决“悬而未决的问题”，根据他们在纽约会议的指示，日韩外交部门加速了会谈。两位领导人一致认为，将继续保持沟通。

岸田文雄周日在新闻发布会上向媒体表示：“在日韩峰会上，尹锡悦总统和我确认，我们将共同致力于实现一个自由开放的印太地区以及（处理）朝鲜问题。”

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