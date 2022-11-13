日首相出席东盟系列会议：自由开放的国际秩序不可或缺

日本/东盟/亚洲

日本首相岸田文雄11月12日在柬埔寨首都金边，分别出席了东盟加三（中国、日本、韩国）领导人会议和东盟-日本峰会。在东盟加三会议中，岸田文雄谴责朝鲜近来接连发射弹道导弹是“对国际社会的严重挑战”，不容忽视。他还指出，俄罗斯对乌克兰的侵略和非法“吞并”侵犯了乌克兰的主权和领土完整，违反了包括《联合国宪章》在内的国际法，并强调在包括亚洲在内的任何地区以武力单方面改变现状的企图是不可接受的。岸田称，维护和加强以法治为基础的自由开放的国际秩序，对于可持续增长和健全的国际社会发展至关重要。

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据日本外务省介绍，岸田文雄周六在出席日本-东盟峰会时表示，日方愿与东盟各国在应对新冠疫情和经济复苏，及支持《东盟印太展望》等多方面领域加强合作。就地区和国际事务，岸田文雄指出，日方与东盟在很多方面有着共同看法。他称，日本对缅甸局势的恶化表示严重关切，并指日方将继续支持东盟的努力，还表示将直接敦促缅甸当局尽快落实东盟就缅甸问题达成的五点共识。

就乌克兰问题，岸田文雄指出，俄罗斯对乌克兰的入侵和非法“吞并”侵犯了乌克兰的主权和领土完整，违反了包括《联合国宪章》在内的国际法，并强调任何以武力单方面改变现状的企图在世界任何地方都是不可接受的。

岸田文雄还强调，俄罗斯威胁使用核武器是绝对不可接受的，决不能使用核武器，并呼吁整个国际社会发出一个明确的信息，即尽管77年来没有使用核武器，但如果这次使用核武器，将是对人类的敌对行为。岸田说：“我们决不能允许这种情况发生”。

与东盟领导人会议期间，岸田文雄还对单方面企图通过武力和经济胁迫改变东海和南海现状表示严重关切。他指出了台海和平稳定的重要性，并对东盟方面呼吁各方保持最大限度克制表示赞赏。

针对近来朝鲜不断进行的导弹试射活动，岸田文雄呼吁国际社会必须共同努力，全面执行联合国安理会相关决议，并提及实现半岛无核化非常重要。他还希望与东盟国家继续合作，以解决被朝鲜绑架的日本人问题。

此外，岸田文雄在出席东盟加三领导人会议时表示，日方将深化在该东盟框架下的合作，以维护和加强在地区内基于法治而非武力的自由和开放的国际秩序。

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