美澳首脑会谈：应对当前全球挑战需要两国强有力的安全合作

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美国总统拜登（Joe Biden）11月13日在柬埔寨首都金边举行的东亚峰会场边与澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）举行了会谈。双方确认面对当前的区域和全球挑战，需要密切和强有力的美澳安全合作。

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据澳大利亚广播公司报导，尽管当天两国领导人的行程紧张，分别需要出席多场与参会国家领导人的会议，但拜登和阿尔巴尼斯的会谈还是持续了约40分钟。据白宫会后发表的声明介绍，“两位领导人重申了他们对东盟中心地位和东盟主导的区域架构的大力支持。认识到当前的区域和全球挑战需要密切和强有力的安全合作，两位领导人讨论了美国-澳大利亚联盟的优先事项以及与英国的三边安全伙伴关系（AUKUS）。”

白宫称：“拜登总统感谢总理与美国和世界站在一起，让俄罗斯为其对乌克兰的无端战争付出代价。两位领导人认识到维护台湾海峡两岸和平与稳定的紧迫性。拜登总统感谢阿尔巴尼斯总理在应对气候危机方面的领导力，强调气候和能源转型伙伴关系是美澳关系的新支柱，并强调我们在本周的第27届联合国气候变化大会（COP 27）上提出的气候目标的重要性。”

白宫指出：“由于美国、澳大利亚和印太地区的未来密不可分，两位领导人强调了新推出的‘蓝色太平洋伙伴’（PBP）的重要性，以帮助应对太平洋地区的挑战，如气候变化，并加强海洋领域的安全、大流行病的防范和经济复原力。拜登总统强调了美澳关系在解决一系列关键问题方面的重要性，他告诉阿尔巴尼斯总理，他期待着2023年的四方安全对话（Quad）领导人峰会举办得很成功，届时澳大利亚将成为东道国。”

阿尔巴尼斯周日在金边召开新闻发布会时，还就他与拜登的会谈加以进一步介绍。阿尔巴尼斯向媒体表示：“我很高兴在今天的东亚峰会上与拜登总统会面。我们与总统和他的主要国家安全和外交事务顾问进行了一次非常有建设性的双边会晤，这些人与我建立了相当牢固的关系，其中一些人（我们认识）已经有很长一段时间。”

阿尔巴尼斯说：“自从我担任总理以来，我有机会在东京、马德里、伦敦以及现今在金边与拜登总统会面。我们进行了非常有建设性的讨论。我们讨论了美英澳三边安全伙伴关系。人们会知道，这些问题正在推进澳大利亚、英国和美国之间的对话。我们谈到了这一协议的重要性，特别是在即将提交的（澳洲）国防战略审查和我们将在明年初作出的决定之前。”

阿尔巴尼斯补充说：“我们谈到了气候变化，谈到了对气候变化采取行动的重要性以及它与经济增长和创造就业之间的联系，这不仅是美国和澳大利亚的前进方向，而且是世界的前进方向。而气候变化是一个国家安全问题。我祝贺总统在上个月非常成功地邀请太平洋地区领导人访问白宫。我们得到的关于澳大利亚和美国与我们的太平洋邻国进行接触的反馈是非常积极的，气候变化是他们所关注的首要和中心问题。”

阿尔巴尼斯说：“我们也谈到了地区安全，我们谈到了乌克兰，我们也谈到了供应链问题以及各种全球事件对其产生的影响。我们讨论了我们明年将主办的四方安全对话会议。我们将最后确定四方安全对话峰会的日期，如果可能的话，我已经邀请总统在（澳大利亚）联邦议会的一次两院会议上发表讲话，如果他的日程表可以安排的话。”

就与拜登会谈的氛围，阿尔巴尼斯表示：“这是一次真正热烈的接触。我与拜登总统的所有接触都是朋友之间的接触。我认为我们彼此之间的关系很好。我们来自类似的背景。他过去曾指出，我们都是天主教工人阶级，领导我们的政党，现在又有领导我们各自国家的巨大荣誉。”

阿尔巴尼斯说：“美国，特别是拜登总统欢迎澳大利亚在该地区的立场。当然，在我担任总理期间，澳大利亚一直在参与印太地区的事务。黄英贤作为（澳大利亚）外长，在五个月内的接触比她的前任在更长时间内进行的接触要多。而且我们的参与是建设性的。我认为，澳大利亚在该地区的地位已经提高，这对所有尊重澳大利亚立场的人来说都是一种好处，美国就是其中之一。”

当被问及拜登是否就中国领导人可能想要讨论的内容给了他任何提示时，阿尔巴尼斯未作出正面回应。他说：“我将让拜登总统来评论他可能与习主席谈论的内容，正如你所预计的那样”。阿尔巴尼斯表示：“我们将与希望与我们接触的国家进行建设性的对话，我已经说过，我们应该在我们能够做到的地方与中国合作，这就是我们正在做的”。阿尔巴尼斯还提及，他周六在领导人晚宴期间与中国总理李克强进行了非常积极且礼貌的接触。

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