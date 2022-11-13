黄明志“玻璃心”再上十大单曲榜

台湾/中华音乐

中华音乐人交流协会与中华音乐著作权协会共同主办的“十大专辑暨十大单曲”，今天公布2021年度得奖名单，黄明志与陈芳语合作的“玻璃心”再获十大单曲的肯定。

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据中央社署名叶冠吟今天报道称，黄明志的“玻璃心”一曲魅力不退，再获十大单曲肯定。

据该消息，今年获奖的年度十大单曲得主则有：魏如萱“奶奶”、黄连煜 feat.桑布伊“灭人山”、艾怡良“贪”、新宝岛康乐队“现实的女性”、卢广仲“轻轻”、ØZI x 蛋堡“DEATH TRIP 跑马灯”、浅堤“恬恬一下仔”、珂拉琪“万千花蕊慈母悲哀”、黄明志 feat.陈芳语“玻璃心”、罗思容与孤毛头乐团“测量”。

而今年获奖的年度十大专辑包含：魏如萱Have a Nice Day、黄连煜“灭人山”、蔡健雅DEPART、陈建年pongso no Tao、以莉高露“寻找你”、马念先Mama Jeans & Daddy Shoes、“小岛大歌”南岛音乐家“Our Island 我们的岛”、YELLOW黄宣 BEANSTALK、许钧“美梦公司”、百合花“不是路”。

据中华音乐人交流协会理事长丁晓雯表示，今年适逢十大选拔25周年，特别规划在21日举行音乐人派对，击毁邀请逾百名历年十大得主及唱片圈音乐人、流行音乐相关工协会代表人、大学流行音乐系所主管，提供音乐人交流平台，希望借此让台湾流行音乐能传承前辈们丰沛经验，也窥见新秀们实力展现。

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