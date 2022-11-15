获发签证 前球王德约科维奇2023澳网将不缺席了

德约科维奇事件

法新社悉尼消息，据澳洲广播公司（ABC）今天报导，拒绝接种新冠疫苗的塞尔维亚网球名将德约科维奇（Novak Djokovic）已获发签证，这意味他可于明年1月参加澳洲网球公开赛。之前，德约科维奇创下九次澳网冠军的纪录。

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前球王德约科维奇因拒绝接种新冠疫苗，在今年1月澳网开打前被驱逐出境，原本他到2025年都不得入境澳洲。

澳洲广播公司确认移民部长吉尔斯（Andrew Giles）已推翻禁令，允许德约科维奇出赛。

周二，应法新社的要求，澳洲移民部和澳洲网球联合会尚未对这一公告发表评论。

澳洲7月已取消国际旅客必须提出新冠疫苗接种证明的规定。德约科维奇10月曾说，有关推翻禁令的进展，他已收到“正面信号”。

根据澳洲移民法，德约科维奇3年内将不得再申请澳洲签证，除非移民部长接受其有无法抗拒之因素或值得同情之处。

澳洲前总理莫里森今年1月就已说过：“的确有3年禁令这回事，但在适当情况下，若（一个人）有机会重返澳洲，我们到时会再做考虑。”

据法新社指出，由于澳洲政府的更迭，有关前球王签证案最近几周似乎走上了正轨——驱逐他时执政的保守派执政联盟已被中左翼工党内阁所取代。

德约科维奇正在意大利都灵参加 ATP 大师赛，这位前世界第一的网球明星目前仍然希望保持谨慎。

“至今还没有任何官方消息。我们正在等待。” 他与他的律师正在与澳洲政府讨论，“这就是我目前所能说的”，德约科维奇对法新社表示。

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