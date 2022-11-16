日本政府拟制定突发事态下自卫队与海保协作程序

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据共同社报导，多名日本政府相关人士11月15日透露，政府基本决定新制定“统制要领”，以拟定在日本出现遭到直接攻击的“武力攻击事态”等突发事态之际，将海上保安厅置于防卫大臣指挥命令下的程序。此外，日本海上保安厅长官石井昌平周三在出席例行记者会时表示，如果日本受到外国势力的攻击并陷入“武力攻击事态”或类似情况，根据《自卫队法》的规定，由其领导的部门将处于防卫相的指挥之下，并将保留其非军事地位。

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报导称，日方考虑到在中国加强海洋活动背景下的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）防卫，此举旨在强化自卫队与海上保安厅的协作。配合岸田政府计划在年底对日本的外交和安全政策长期指针《国家安全保障战略》等3份文件的修改，将进一步具体化。也有人对日本自卫队与海上保安厅一体化迅速推进感到担忧。

据了解，日本《自卫队法》第80条规定，在自卫队防卫出动和治安出动之际，海上保安厅或其一部分“能被置于防卫相的统制下”。但并没有相应的“统制要领”和基于要领的政令，自民党方面以或对“尖阁防卫”等造成阻碍为由，出现要求加以完善的意见称“应尽快行动”（政调会长萩生田光一语）。

“统制要领”将汇总日本海上保安厅的指挥权移交给防卫相的手续。预计即使在防卫相的指挥命令下，海上保安厅也只会参与保护民间船舶安全等海上自卫队的后方支援任务。报导称，日本政府打算在制定“统制要领”后，着眼于“尖阁防卫”，探讨实施自卫队与海上保安厅在武力攻击事态设想下的首次联合训练。迄今训练设想的情况止步于武装集团非法登陆等，未达到武力攻击事态程度的海上警备行动。

日本防卫大臣滨田靖一在11日的记者会上就自卫队与海上保安厅加强协作表示：“将对‘统制要领’进行具体化，通过联合训练等提高实效性，努力探讨如何处理强化威慑力和应对力的重要课题。”

日本海上保安厅长官石井昌平在出席16日的例行记者会上表示，即使归入防卫大臣管辖，“海上保安厅能够执行的任务权限也不会发生任何变化”。

石井昌平列举了具体的例子，说明日本海上保安厅长将如何“开展保护人身生命和财产的工作，如保护海上渔船和救援船只”，同时保持其“在《日本海上保安厅法》规定的其管辖事务范围内的非军事性质”。

据《朝日新闻》报导，石井昌平指出，他知道政府将考虑采取“统制要领”，将海上保安厅置于防卫相的指挥之下，他将积极参加这一进程。

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