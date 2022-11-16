美副总统下周访马尼拉，支持菲律宾南海岛屿主权声索。

美国/印太

印尼巴厘岛20国峰会即将落幕，亚太经合组织峰会即将登场。美国副总统贺锦丽代表总统拜登出席在曼谷举行的亚太经合组织非正式领导人峰会之后，将于下周访问菲律宾，向与中国在南海有岛屿主权争议的菲律宾表达支持，展示美国遏制中国在印太地区实力扩张的决心。

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法新社16日自马尼拉引述美国负责人报道，美国副总统将于下周二（22日）抵达菲律宾访问，她尤其将前往位于菲律宾西部巴拉望省访问，借此向菲律宾表达支持。该地区比邻菲律宾在南海与中国有主权争议的区域。

这将是到访该地的美国最高级别领导人。一名不愿披露身份的美国负责人向法新社表示，贺锦丽此行意在向菲律宾表达拜登政府支持盟友在南海，遵循规则、维护国际海洋秩序的努力，重申美国对盟国菲律宾的防卫承诺，展现美菲两国为维护南海和平与稳定的联盟的重要性。

美国与菲律宾签有联盟条约。美国近年来也越来越公开地向与中国有主权争议的东南亚国家表达支持。

中国坚持对南海绝大部分水域拥有主权，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也声称对南海部分水域拥有主权。

2016年，海牙国际仲裁法院裁定菲律宾对南海部分岛屿的主权声索成立，但中国政府拒绝承认相关仲裁决定的法律效力。杜特尔特担任菲律宾总统期间，对海牙仲裁法院有利于菲律宾的裁决淡然处之。但不久前上任的新总统马科斯则决心不让中国践踏菲律宾的相关权利。

贺锦丽访问菲律宾之前，于16日自美国启程，前往曼谷，代表总统拜登参加亚太经合组织领导人非正式峰会。总统拜登16日在巴厘岛20国集团领导人峰会之后，将返回美国，参加其孙女的婚礼。副总统贺锦丽在亚太经合组织峰会之后，将在亚洲展开访问。

本周，亚洲地区国际峰会接二连三，美中两国各自展现对该地区的关注。拜登亲自前往金边，出席了东南亚国家联盟峰会，随后在20国峰会启动前，在巴厘岛与中国国家主席习近平举行了他2021年1月上任以来的首次面对面会谈。拜登重申美国战略中心向印太地区转移之际，因新冠疫情而两年多深居简出的中国国家主席习近平也借峰会活动，与印太多国领导人会晤。17日，他将在曼谷，与日本首相会谈。这是三年来中日最高领导人的首次面对面会谈。

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