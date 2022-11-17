日美在与那国岛举行联合演习 陆自机动战车首次在冲绳公路上行驶

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据共同社报导，作为日本自卫队与美军以琉球群岛（日本称南西诸岛）为中心正在实施的大规模演习“利剑”的一环，陆上自卫队的机动战车11月17日进入了日本最西端的冲绳县与那国岛。战车用航空自卫队运输机运送至与那国机场，在普通公路上行驶至陆自与那国驻地。

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日美从11月10日开始，在日本多地举行大规模演习，此次联合军演的代号为“利剑23”，是驻日美军和日本自卫队两年一度的例行演习，将持续到本月19日结束。演习地点不仅包括九州南部，还包括琉球群岛和东海部分海域。据日本防卫省发布的消息，自卫队出动2.6万人，美军从印太地区和驻日美军基地抽调出1万人，同时，双方还派出了370架军机和30艘舰艇，其中，美军的“海马斯”多管火箭炮也会出现在演习中。

据日本放送协会（NHK）报导，这是陆上自卫队的16式机动战斗车首度在冲绳县内公路上行驶。人们看到在机场周围有人抗议这一演习。有的当地民众说，很遗憾，这就好像让孩子们看说要开战了；也有民众说，这也没办法，如果发生事态也只能靠自卫队，所以进行这样的训练也不足为奇。

报导称，日本陆上自卫队幕僚长吉田圭秀在记者会上强调：“日美双方抱着守护与那国岛的领土和国民的意愿开展训练，意义重大”。日本防务省称，日美联合演习包括运输移动战车，对加强南西诸岛（即琉球群岛）的防御态势意义重大。

冲绳县知事玉城丹尼对自卫队的机动战车在冲绳的公共道路上行驶这一事实发表评论说：“实施令人非常遗憾。今后也将要求防卫省加以顾及，把自卫队演习对县民的影响控制在最小限度”。吉田圭秀则强调：“在强化南西诸岛防卫体制的形势下，能够实际开展综合运用训练很重要。”

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