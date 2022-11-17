缅甸军政府释放近6000名囚犯 包括昂山素季前顾问等4名外国人

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缅甸军政府11月17日在国庆节宣布特赦近6000名囚犯 ，包括4名外国人，曾担任前国务咨政昂山素季顾问的澳大利亚经济学者特内尔（Sean Turnell）是其中之一。特内尔在去年2月缅甸军方发动政变后被捕，军政府以违反国家机密法和移民法为由，把他判监3年。

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缅甸军政府周四通过国营的广播电视台宣布，近6000人将从该国的监狱中获释，包括澳大利亚经济学者特内尔、前英国驻缅甸大使鲍曼（Vicky Bowman）、日本纪录片记者久保田彻和美国植物学家泰乌（Kyaw Htay Oo）。

据追踪相关数字的缅甸政治犯援助协会（AAPP）介绍，自缅甸军方夺取政权以来，至少有16200人被逮捕。该协会发言人说，其中超过13000人是政治犯，每天仍有数十人被军政府逮捕或杀害。

日本纪录片记者久保田彻7月在仰光的一次反政府集会中采访时被捕，其后被判入狱10年。日本外务省确认，已经收到通知久保田彻可以获释，他目前健康状况良好。日方被告知，久保田彻将于周四晚间被驱逐，最早可能于周五到达日本。

澳大利亚联邦议会议员丹尼尔（Zoe Daniel）周四通过推特表示，她收到了关于特内尔被释放的“可靠报告和确凿信息”。澳大利亚外交部长黄英贤也对特内尔获释的报道表示欢迎。她在一份声明中说：“特内尔仍然是我们的首要任务。因此，我们在现阶段不会作进一步评论”。

缅甸官媒声称，这些外国人被赦免是“为了与其他国家的关系，也是为了人道主义目的”，并被要求离开该国。两名目击者说，他们看到一辆巴士在周四下午离开该国经济首都仰光臭名昭著的永盛监狱，车上有一些在大赦令中被点名的囚犯。

缅甸反对派民族团结政府（NUG）回应称，对大赦发生感到振奋，但指国际社会不应该被军政府欺骗。民族团结政府通信和信息技术部部长兼发言人廷林昂（Htin Linn Aung）说：“军政府的这些类型的人质策略不应该欺骗国际社会，让他们相信军方已经改变本色。”

去年4月政变发生不久后，东盟领导人就缅甸问题召开特别会议，并就缅甸局势达成5点五识。共识内容包括各方应立即停止暴力活动，保持最大程度的克制；各方应展开建设性对话，从人民的利益出发，寻求以和平方式解决问题；东盟(轮值)主席国特使应在东盟秘书长协助下推动对话进程；东盟应通过东盟灾害管理人道主义援助协调中心提供人道主义援助；东盟特使和代表团应访问缅甸，与有关各方举行会晤等。

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