韩美实施导弹拦截演习 反制朝鲜发射短程弹道导弹

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据韩国联合参谋本部（联参）11月17日介绍，朝鲜当天上午10点48分许从江原道元山一带向东部海域发射一枚短程弹道导弹（SRBM）。韩美军方此后实施导弹拦截演习，对朝方的这一挑衅行为加以反制。

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据韩联社报导，这是朝鲜自本月9日向半岛东部海域发射一枚短程弹道导弹后时隔8天再次射弹。韩国军方面已就此加强监视和警戒，并在韩美两国的紧密合作下保持万无一失的应对态势。据悉，朝鲜外相崔善姬在周四距离射弹不到两个小时前曾通过朝中社发表谈话称，美国越是执意向盟国加强提供“延伸威慑”，在朝鲜半岛和地区开展虚张声势的军事挑衅，朝鲜的军事应对就会越猛烈。崔善姬称，几天前的美日韩首脑会谈将朝方应对其侵略性质军演的合法军事行为定义为“挑衅”，并企图采取“加强延伸威慑”和“强力果断应对”措施，朝鲜对此作出严正警告。

此前，美国总统拜登、日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦13日在柬埔寨金边借东盟系列会议之机举行三方会谈。三方在会后签署的联合声明中表示，将携手合作加强对朝延伸遏制力，若朝鲜强行进行核试验，将面临国际社会强有力的坚决应对。三方还表明将共享朝鲜导弹相关情报的意向。对朝威慑信息在三国进行的多场双边首脑会谈上亦得到强调。据日本防卫省称，朝鲜周四发射的导弹可能落在了日本专属经济区（EEZ）外。

韩国联参表示，在朝鲜射弹后，韩美随即召开合作会议检视相关情况，并联合实施导弹拦截演习，再次确认双方巩固的联合防卫态势。报导指，韩国军方强调，朝鲜接连不断发射弹道导弹，这是给半岛乃至国际社会和平稳定构成严重威胁的挑衅行为，也有违联合国安理会相关决议，韩方就此予以强烈谴责并要求朝鲜立即停止挑衅行为。此外，为应对朝鲜再次发起挑衅，韩军将与美方保持紧密合作，密切关注相关动向，并保持坚定不移的戒备态势。

美国印太司令部发表声明指出：“我们知道弹道导弹的发射，并正在与我们的盟友和伙伴密切协商。虽然我们评估认为这一事件不会对美国人员或领土，或对我们的盟友构成直接威胁，但导弹发射突出了朝鲜非法的大规模杀伤性武器和弹道导弹计划的不稳定影响。美国对韩国和日本的防御承诺仍然是钢铁般的。”

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