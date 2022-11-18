中国威胁成为台湾地方选举的中心议题？

中国/台湾/九合一

台湾一个星期后举行九合一地方选举，海峡对岸的军事与政治威胁，在漫长的竞选宣传活动中如影随形。拒绝中国威胁是台湾县市长选举议题主轴的舆论，并将此批评是执政的民进党煽动敌视的拉票宣传；担心地方选举受中国威胁的警告，中国的威胁统战渗透，不会放弃对台湾县市地方的攻心。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，中国威胁登上台湾地方选举的中心舞台。该报道称，中国对台湾的战争威胁态度和台湾民主的未来前途正在成为下周地方选举前竞选活动的中心舞台，这是在 2024 年初总统选举之前对执政党支持率的关键考验。

11 月 26 日的市长和议员民意调查，名义上是聚焦关于新冠病毒疫情防疫等国内问题，而不是声称台湾是自己领土的中国威胁。参选的人对中国政策其实没有直接发言权。但蔡英文总统和她执政的民进党 (DPP) 在过去一周左右的时间里升温强调，选举应该是一种对抗北京的方式，并向世界展示台湾的民主不会屈服于威胁。

蔡英文周六在一次大型选举集会上发表了言辞激烈的讲话，称鉴于中国的威胁，这不仅仅是一场简单的地方选举。其他民进党高级官员也强调了这一信息。

台湾行政院院长苏贞昌称，“俄罗斯入侵了乌克兰，台湾正面临中国的威胁。”苏贞昌本周对记者说，“全世界都在关注台湾人民是要选择一个亲中国的政党或组织，还是一个捍卫民主、支持国家主权和独立的候选人或政党。”

在美国众议院议长南希·佩洛西访问台北后，中国于 8 月在台湾附近举行了军事演习，中国在台湾周边的军事活动仍在继续。

尽管蔡英文和民进党在2020年的总统和议会选举中大获全胜，但主要反对党国民党在2018年的地方选举中表现强劲，赢得了15个市县，而民进党只有6个。

传统上倾向于与中国建立更紧密关系但强烈否认亲北京的国民党已经对民进党处理新冠病毒大流行病的政策和结果进行抨击，尤其是在今年国内新冠病毒病例激增之后。

国民党现在回击民进党的暗示，即投票给国民党本质上就是投票给中国，称这一策略使蔡英文和民进党在 2020 年连任。

国民党主席朱立伦周六告诉支持者，国民党将捍卫台湾的自由。国民党对中国问题和民进党声称它是民主的唯一捍卫者感到愤怒。

国民党通讯部副部长何志勇说，“中国问题不是地方选举的问题。”他告诉路透社，“选举与中国入侵无关。”

民进党和国民党将重点放在人口众多且富裕的台湾北部，尤其是首都台北，其市长来自台湾民众党，并因任期限制而无法再次参选。在台北，民进党让台湾新冠病毒疫情政策的设计者、前卫生部长陈时中与上镜的国民党新星蒋万安竞争。

路透社说，即使民进党下周表现不佳，也不代表他们将失去2024年的总统职位。民进党资深立法委员罗志政告诉路透社，“这是两次不同的选举。2018 年我们输掉了选举，但我们在 2020 年赢了。我认为政治势头却也是非常重要。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅