亚太经合峰会 马克龙第一次到会即提第三条道

法国/亚太经合峰会

法国总统马克龙被邀请参加在曼谷举行的亚太经合组织峰会。虽然法国不是这个创建于1989年的经济论坛的成员，该论坛汇集了亚太地区的21个国家，并占世界人口28%。但法国与该地区的贸易占法国对外贸易的四分之一。

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据本台报道，在曼谷亚太经合峰会上，马克龙倡导 "第三条道路 "和法国的印太战略。在金边的东盟峰会和巴厘岛的G20峰会之后，泰国正在接待亚太经济合作组织（APEC）的成员，这是个庞大的亚太经济协会。峰会于周五开幕，嘉宾包括沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼和法国总统马克龙。

这是第一次有欧洲国家被邀请参加亚太经合论坛，该论坛汇集了该地区的21个国家，包括美国和中国。而在与亚太各国领导人会面之前，法国总统首先用英语向商业领袖的听众发表讲话。

本台特约记者穆尼亚-达乌迪报道说，马克龙有时幽默，有时显现严肃。幽默时，马克龙对在一个拥挤的房间里的听众说："你们一定都想知道一个法国总统在亚太经合组织峰会上做什么，那么我就把事情在这里说清楚。"他在掌声中说，“法国不仅仅是一个欧洲国家，它也是一个印太国家，因为它的海外领土和海洋区是世界第二大，有1100万平方公里。” 当他谈到乌克兰战争时，满脸严肃，他说这不仅仅是一场欧洲战争，而是一场系统性的冲突，战争后果不会放过世界上任何一个地区。

马克龙随后为法国的印太战略辩护，马克龙说，"这是一个平衡的战略。"他说，"尊重主权和自由流通。" 这就是马克龙的著名的第三条道路，不需要在美国或中国的模式中进行选择。第三条道路是尊重主权和自由流动，这将允许经济、技术和文化交流的发展，而不强加于人的霸权主义模式。

为了给人留下好印象，马克龙再次选择了幽默："我们就像在一个丛林里，" 据他说，"两头大象不断地试图扩大它们的领土版图，而其他动物，猴子，老虎，必须合作来对抗这种态势，防止这两个大象般超级大国的霸权。

马克龙作了一个非常有活力的半小时的演讲，但讲完后15分钟就离开了会议厅，在场的每个人都想和法国总统摆拍。

法国不是亚太经合论坛的成员，这个经济论坛创建于1989年，包含地球上三分之一的人口。亚太近年来已成为世界经济重心地区。凭借其国际贸易的主要海上通道，到2030年，它将为世界GDP贡献约60%。这个空间首先成为两个主要经济大国，即美国和中国之间的对抗场所。根据欧洲和外交事务部的数据，去年法国与该地区国家的贸易额达到2640亿欧元，即占法国世界贸易额的24%。而且，投资机会也很多。

朝鲜邀请自己参与第一天的峰会。方式是几小时前在日本水域发射弹道导弹后，美国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰和加拿大在亚太经合组织举行了一次紧急会议。本台在曼谷的记者卡罗尔-伊苏说，能源危机和通货膨胀将是领导人在峰会期间讨论的核心问题。泰国政府希望在G20刚刚失败的地方获得成功，即就这些问题和乌克兰冲突达成一项重要的联合声明......然而成功的机会可能也不大。

一项关于亚太地区的自由贸易协定也将于周五提交给有关国家元首，这是一项得到几个地区领导人支持的日本倡议。最重要的是，泰国政府打算向与会者提交一份名为 "曼谷目标 "的文本，该文本被描述为可持续发展的 "巴黎协议的实施"，包括立法和投资承诺，签署"曼谷目标 "将确保亚太经合组织峰会被视为一个成功。

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