朝鲜发射洲际导弹 射程或可覆盖美国本土

朝鲜半岛局势

（资料图片）在2022年10月10日发布的照片中，朝鲜领导人金正恩在一个未公开的地点监督导弹的发射。

朝鲜周五（11月18号）据报发射一枚洲际弹道导弹，日本称这枚导弹落在其专属经济区，其射程可以到达美国本土。这是平壤最近几周一系列破纪录的导弹发射中的最新一次，韩美日担心朝鲜将进行新的核试验。

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韩国总参谋部称探测到一枚疑似远程弹道导弹于当地时间周五上午10点15分左右从平壤的顺安地区向东海发射。 东京表示，这枚导弹飞行了大约1000公里，导弹被认为已于11点23分前后落入北海道渡岛大岛以西约200公里的日本专属经济区（EEZ），日本没有试图在飞行中摧毁它。日本防卫大臣滨田靖一说，这枚导弹最大高度达到6000公里，并推断它是一枚 "洲际弹道导弹"，是朝鲜武器库中最强大的武器之一。若以常规轨道发射，射程或超过1.5万公里，可覆盖美国本土。目前尚无遭受损失的消息。

据报道，若朝鲜此次最新试射被证实为洲际导弹，平壤就打破了其2017年自行规定的远程导弹发射禁令后的成功发射。据首尔和东京称，朝鲜已经在11月3日发射了一枚洲际弹道导弹，但这次发射显然失败了。

美国情报机构认为朝鲜正在准备进行第七次核试验。如果平壤进行新的核试验，这将是2017年以来的第一次，也是其历史上的第七次。

韩国，日本和美国均对这次发射予以强烈谴责。正在曼谷参加亚太经合组织峰会的副总统哈里斯于周五与日本、韩国、澳大利亚、新西兰和加拿大的领导人举行联合会晤， 哈里斯称美国强烈谴责朝鲜的这些行动，并再次呼吁朝鲜停止任何进一步的非法和破坏稳定的行为。她代表美国重申印太联盟的坚定承诺。白宫关于曼谷会谈的声明说，六国领导人警告说，如果朝鲜进行核试验，他们将作出 "强有力的果断反应"。

该声明还暗指平壤的主要支持者中国，呼吁所有联合国成员 "全面执行 "安全理事会决议，这些决议对朝鲜实施了广泛的制裁。 澳大利亚总理安东尼-阿尔巴内斯说，这些领导人还希望召开联合国安理会紧急会议，中国和俄罗斯在5月否决了美国加强对朝鲜制裁的企图。

朝鲜最近一段时间密集进行导弹试射，让半岛局势更加紧张，美国总统拜登上周日在柬埔寨举行的东盟峰会期间会见了日韩首脑，并针对朝鲜的核试验发出了联合警告。而平壤认为三方会谈是美国敌意的证据。

法新社报道称，三国领导人承诺，如果平壤进行试验，将作出 "强有力的、坚定的 "回应。 朝鲜外交部长崔善姬曾反驳说，首尔、东京和华盛顿之间军事联盟的加强正在 "将朝鲜半岛的局势推到一个不可预测的阶段"。他警告说，联盟越强大，"朝鲜的军事反应就越凶猛"。

据法新社，美国、韩国和日本近几个月来加强了联合军事演习，以应对朝鲜的威胁。特别是首尔和华盛顿在10月底和11月初进行了其历史上最大的联合空中演习。但朝鲜认为这些武力展示是入侵其领土或试图推翻金正恩政权的预演。

周二在印度尼西亚举行的峰会上，美国总统拜登要求他的中国同行习近平向朝鲜施压，使其停止升级并放弃进行核试验的意图。

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