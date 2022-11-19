亚太经合峰会： 中国与俄罗斯罕见随流批评俄侵乌战争给世界经济带来动荡

亚太经合峰会/最后文件/谴责侵乌战争

为期一天半的亚太经合峰会今天在结束的时候，发布了共同文件，表明经济层面没有分歧之外，关于俄罗斯侵略乌克兰战争，峰会没有一致立场，称大部分国家都谴责俄侵乌战争，但是所有与会国都指责俄罗斯发动的侵略乌克兰战争，给世界经济带来冲击与困境，并对乌克兰人民造成战争苦难。美国及其盟国在峰会上扩大了谴责俄罗斯侵略战争的阵营。

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亚太经合组织落幕的最后声明称，乌克兰战争受到 "大多数成员 "的谴责。

法新社今天报道称，亚太领导人在周六发布的亚太经合组织峰会最后宣言中表示，他们中大部分与会者都谴责了乌克兰战争，为国际社会对俄罗斯施加压力增添了份量。

在曼谷进行了一天半的会谈后，亚太经济合作论坛的21个成员同意发表一份联合声明，谴责俄罗斯入侵乌克兰所引发的冲突和全球经济动荡。据声明说："大多数成员强烈谴责乌克兰战争，并强调它正在造成巨大的人类痛苦并加剧全球经济现有的脆弱性。

最后的声明得到了所有成员的同意，包括俄罗斯和中国。中国等国没有公开批评俄罗斯的入侵行为。

据声明说："对局势和制裁，也还有其他看法和不同的评估。"

法新社说，亚太经合峰会的声明使用了与本周早些时候在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团峰会后发表的最后声明相同的语言措辞。

亚太经合峰会声明对乌克兰战争对世界经济增长、通货膨胀、供应链以及能源和粮食安全造成影响表示遗憾。

美国及其盟友已经利用20国集团峰会扩大了反对俄罗斯侵略乌克兰战争的联盟。

面对俄罗斯军队乌克兰战争中的失利困境，俄罗斯总统普京拒绝出席20国集团峰会和亚太经合组织峰会，只是派他的外交部长拉夫罗夫去巴厘岛，派一名副总理去曼谷亚太经合峰会。

俄罗斯在丢失南部关键城市赫尔松后，俄罗斯军队本周向乌克兰施以大规模导弹袭击，在赫尔松的溃败，是俄罗斯军队自2月入侵乌克兰以来遭受的最大挫折之一。

在乌克兰，因如雨般导弹袭击，电力设施遭到严重破坏。随着冬季的到来和气温的骤降，数百万乌克兰人正在遭受电力短缺无法取暖的痛苦。

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