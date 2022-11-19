加防长：加拿大将增加在印太地区的军事存在

加拿大/印太/亚洲

加拿大国防部长安南德（Anita Anand）11月18日表示，作为即将发布的该国印太战略的一部分，加拿大将增加其在印太地区的军事存在。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）当天在曼谷出席亚太经合组织会议时宣布，加拿大版印太战略将包括新的投资项目，以及加强加拿大军队在该地区发挥的作用。

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据路透社报导，加拿大认为与印太国家的关系对其国家安全以及经济和环境目标至关重要。特鲁多政府已经表示，将在未来几周内公布其对该地区的全面新战略。阿南德周五在哈利法克斯国际安全论坛的演讲中作出了上述发言，但没有提供任何细节。她的评论表明，渥太华的印太计划中可能包括新的军事开支。

阿南德说：“我们致力于在未来十年深化我们在该地区的参与，这就是为什么我们将很快发布我们全面的印太战略”。她补充说：“我们的战略将使加拿大成为促进该地区和平与安全的领导者， 我们将增加我们的军事存在，并加强我们与该地区的伙伴和盟友的防务和安全关系”。阿南德在讲话中提及：“我们将在应该挑战中国的时候挑战中国。我们将在必须的时候与中国合作。”

阿南德还强调了对由加美军队组成的北美空防司令部的承诺，并誓言加拿大将继续支持乌克兰。14日，加拿大政府宣布，加拿大将向乌克兰提供5亿加元的军事援助。阿南德说，自今年2月以来，加拿大已承诺向乌克兰提供10亿加元的军事援助。她强调：“加拿大将继续与乌克兰人民站在一起，无论需要多长时间。”

特鲁多周五在曼谷出席了亚太经合组织领导人非正式会议。作为即将发布的加拿大印太战略的一部分，他宣布了多项措施，以加强该国在印太地区的贸易、投资和供应链的韧性，及外交存在和农业出口。

特鲁多表示，加拿大武装部队也将增加在印太地区的存在，并称“这将支持我们的盟友，日本和韩国，以及我们在太平洋地区的所有人”。面对媒体，他还谴责了朝鲜当天进行的弹道导弹试射活动，并称“这是完全不可接受的，决不能继续下去”。特鲁多说，朝鲜反复发射导弹“需要受到所有人的谴责，在该地区和世界各地。”

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