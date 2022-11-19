卡塔尔世界杯足球赛倒数24小时 炎热沙漠气候能否踢球的大检阅来临

卡塔尔/世界杯足球赛

卡塔尔 2022 年世界杯将于 11 月 20 日开幕，这是继日本和韩国举办 2002 年世界杯之后第一届在中东和亚洲举行的世界杯。路透社说，经过多年对劳工权利和严格法律的提议和批评失败后，卡塔尔是否有能力举办世界杯的关键时刻已经到来。以两名法国人今年8月20日骑自行车出发去卡塔尔观赛日前抵达多哈为标志，卡塔尔世界杯足球赛其实已经准备停当，只等开幕式前的卡塔尔队与厄瓜多尔队第一场开踢。

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世界杯足球赛历史上最多争议与批评的比赛，明天在卡塔尔开赛，该比赛酝酿准备所遭到的抵制威胁，在赛前最后时刻烟消云散。

两名法国人，法国球迷，今年8月20日骑自行车出发前往卡塔尔，17日抵达多哈，见证了那里的明朗但热烈的阳光，意味着球赛将没有乌云。

他们是从法国巴黎法兰西体育场骑自行车到多哈的主赛场Corniche。这是两名法国队的球迷，他们可是完成了7000多公里的自行车之旅。据他们说，他们要鼓励法国队在卡塔尔世界杯上的好好踢球，争取保住冠军杯。

分别为26岁和27岁的Mehdi Balamissa和Gabriel Martin于8月20日从法国足球的传奇之地圣丹尼的法兰西体育场出发，进行为期三个月的骑行，穿越欧洲和亚洲。据他们说，"最大的挑战首先是运动体能方面的挑战，因为你必须每天骑行100或120公里。最重要的是，你必须能够在精神上坚持下去。所以这确实是我们每天面临的主要挑战。"

根据他们自己的说法，这两名业余自行车运动员是在2021年秋天，在意大利举行的联赛四强赛期间追随法国队时产生的 "疯狂想法"。

据加布里埃尔-马丁说："这次自行车旅行的主要目的首先是为了体验疯狂的冒险。但显然这背后有一个生态环保信念，我们很自豪能够将可持续发展与清洁交通的价值观带到多哈"。

据法新社称，法国队今年在卡塔尔世界杯有使命，希望保住世界杯，第三次夺冠。法国要卫冕，因此法国总统马克龙面对对卡塔尔世界杯抵制的威胁态度明确。马克龙在泰国曼谷说，他反对抵制星期天开始的卡塔尔世界杯，并称举办这项赛事将有助于促进这个被指责为不尊重人权的国家发生变革。

马克龙说，卡塔尔举办世界杯是好事，这是阿拉伯世界有史以来的第一次，因为比赛 "推动了改革"。卡塔尔世界杯继续成为许多辩论的主题，从当地工人的生活条件到空调体育场的环境影响以及妇女和LGBTQ+少数民族的地位。

这些批评促使一些球迷，特别是西欧的球迷，抵制这项赛事。被抽在法国组的澳大利亚国家队也公开指责卡塔尔不尊重人权。

卡塔尔埃米尔谴责了一场 "史无前例 "的抹黑运动，指出多哈为容纳预计将出席的百万球迷所做的努力和改革。

不过，周三抵达多哈的法国队在卡塔尔人权问题上的立场仍然很谨慎。法国球员们回避了几支欧洲球队共同提出的倡议，即他们希望上场球队的队长在比赛期间佩戴带有彩色条纹的臂章，以支持反歧视斗争。

国际足联仍然没有为这项动议开放绿灯，而同性恋在这个阿拉伯酋长国被定为犯罪。

据法国国家队队长乌戈-洛里斯说，有必要向东道国表示尊重。

另一个世界杯轰动新闻莫过于波兰足球队征战世界杯，政府派F-16战机护航送直至离开波兰领空前。这一举措惹来纷纷议论。批评质疑政府为何要动用军机护送运动员出征。

波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）在公共广播电台发表辩护说，就是要表明国家支持运动员，鼓励运动员争取好成绩。据国防部长称，这次护航行动也是空军定期的飞行员飞航训练。

据法新社说，一枚至今没有查出所属的导弹15日落入波兰境内，炸死两人。波兰派F-16护送国家足球队或与此事件有关。

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