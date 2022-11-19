卡塔尔世界杯 医生警告运动员有中暑风险

卡塔尔/世界杯足球赛

2022年世界杯足球赛明天在卡塔尔开赛。当地沙漠气候炎热。尽管破例延时至11月下旬别的地方已经面临冬季才开赛，卡塔尔足球赛仍然面临高温踢球的种种考验。有专家警告高温下踢球，会有中暑的危险。

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据生理学家迈克·蒂普顿 (Mike Tipton) 稍早告诉路透社，球员有中暑的风险，并且在卡塔尔世界杯期间在高温下比赛或训练时可能会做出判误的决定。

由于多哈的气温徘徊在 30 摄氏度（86 华氏度）以上，威尔士就重新安排了周四的训练时间，将训练时间从下午移到天气凉爽的晚上。

卡塔尔一年中的这个时候异常炎热潮湿，但在 11 月 20 日至 12 月期间，天气可能会降温。世界杯赛可随之进入秋天。

威尔士前锋马克·哈里斯告诉记者：“我们在酒店周围走来走去都流汗了。” “我们今天早上 11 点左右出去散步，天气很暖和。”

英国朴茨茅斯大学人类与应用生理学教授蒂普顿认为，在极端高温下比赛不仅会影响球员的生理机能，还会影响心理。蒂普顿说：“危险的范围从因无法运动而感到头晕到中暑。”他解释，“还有另一个方面，那就是当人们变热时，他们往往会做出错误的决定……他们可能会决定更加努力地锻炼，这会加速他们的承受炎热问题。”

蒂普顿建议说，为了应对高温，教练们可能会被迫改变球队的比赛风格，选择慢得多的比赛节奏。因为“如果你在南欧或南美打球，那么比赛风格就必须改变，因为你必须适应这样一个事实，即你不能在 90 分钟的时间里高运动量跑来跑去，这会导致你的体温调节系统不堪重负。”

路透社说，然而，球员们可以在比赛日得到一些缓解，因为所有八个主办体育场都设置了空调。

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