台美“大”互动？张忠谋亚太经合峰会会贺锦丽

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台湾代表张忠谋今（19）日与美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）在 APEC 场边会晤，两人亲切交谈并合影。

2022 亚太经济合作会议 ( APEC ) 今 ( 19 ) 日落幕，台湾代表、台积电创办人张忠谋与美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）于场边会晤，两人亲切交谈并合影。张忠谋 18 日也和新加坡总理李显龙、日本首相岸田文雄在 APEC 场边进行晤谈；美国国务卿布林肯则是与张忠谋比邻而坐、密切交谈；加拿大总理杜鲁道也在 18 日晚宴前特别找张忠谋握手问候。最新的消息说，张忠谋也会见了中国国家主席习近平。

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据新头壳署名蔡雨婷今天报道称，合照曝张忠谋于 APEC 场边会晤贺锦丽，2人亲切交谈。

该报道说，张忠谋自 2018 年到 2021 年，4 度担任台湾的 APEC 领袖代表，向 APEC 成员传达对促进区域繁荣发展的重要建言。这是他第 5 度代表总统蔡英文在 APEC 峰会上与各国领袖见面。今日上午张忠谋参与 APEC 峰会第 2 场闭门会议，稍晚将召开国际记者会。

张忠谋 2018 年出席巴纽峰会时，与时任美国副总统彭斯（Mike Pence）进行双边会谈，坚定台湾是 CPTPP 支持者，同时抛出与美国讨论自贸协定（FTA）的可行性，2018 年的峰会中张忠谋和 10 多国领袖自然互动，包含中国国家主席习近平。但在 2022 的 APEC 峰会中，习近平与张忠谋的座位遥遥相对。

该报道称，中国官媒《新华社》称，贺锦丽今天也和习近平在场边“简短交谈”，过程中谈到习近平与美国总统拜登在印尼的“拜习会”，称该场会晤富有战略性和建设性，对下阶段中美关系具有重要指导意义。

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