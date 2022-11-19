朝鲜发射新型洲际弹道导弹 金正恩女儿首度公开露面

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朝鲜最高领导人金正恩携女儿视察导弹试验场并观看了导弹发射

朝中社11月19日报导称，朝鲜昨日在国务委员长金正恩的指导下，发射了“火星-17”型新型洲际弹道导弹。报导还介绍，金正恩和女儿以及夫人李雪主一道进行现场观摩。这是朝媒首次就金正恩女儿公开露面进行报道。

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据朝中社介绍，从平壤国际机场发射的新型洲际弹道导弹“火星炮-17”最高射高达6040.9千米，飞行距离999.2公里，飞行时长4135秒，准确坠入朝鲜东部海域公海的预定水域。

金正恩观摩了试射，赞赏试射取得成功，并指出，“我国核武装力量确保能够遏制任何核威胁的又一个值得信赖的最强能力再次得到确认”。

朝中社的报道写道：“朝鲜国防科研部门全体工作人员、科学家和战略核武器部队战斗员坚定发誓：要绝对崇拜且无限忠于携心爱的女儿和女士亲临标志着共和国核武力强化工程中的重大里程碑的历史性重要战略武器试射场所并指导试射全过程……”

韩联社指出，这是朝媒首次就金正恩女儿公开露面进行报道。从报道刊登的图片中可见，身着白色冬衣的女孩拉着金正恩的手走过摆放在试验场的导弹并观看发射现场。

韩国军方18日表示，朝鲜当天发射的1枚洲际弹道导弹，其导弹射高约6100千米、飞行距离约1000公里、飞行速度约22马赫。韩军和专家普遍评价，朝鲜所射“火星-17”型洲际弹道导弹打击范围可覆盖美国全境。

因此，朝鲜实施第七次核试验的可能性进一步加大。这是朝鲜本月3日在平壤顺安一带发射疑似“火星-17”洲际导弹之后，时隔15天再次发射洲际导弹。

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