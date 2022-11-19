金正恩妻女导弹发射场露面 宣告接班人？

朝鲜/弹道导弹/金正恩/妻女露面

朝鲜媒体19日报道称，18日在首都平壤郊外的平壤国际机场实施了新型洲际导弹（ICBM）“火星17号”的发射试验，朝鲜劳动党总书记金正恩在现场指导。消息透露金正恩到场指导时由夫人李雪主和女儿陪同，并公布了金正恩与少女牵手站在弹道导弹前等情景的照片。有消息称金正恩与李雪主2010年以来生有3个孩子，日本媒体称，朝媒报道尚属首次。法新社评论称，此景展现金正恩对朝鲜王朝的愿景。

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据法新社今天报道称，朝鲜官方曝光金正恩女儿，专家称宣告接班人意味浓。北朝鲜领导人金正恩公布金氏家族政权第4代，首度和女儿同框现身官方照片中，展现金正恩对北朝鲜王朝的愿景。

此前朝鲜官媒从未提及金正恩的孩子，北朝鲜政权也从未正式证实他们的存在，不过官媒北朝鲜中央通信社（KCNA）称，金正恩和“心爱的妻女一起”视察洲际弹道飞弹试射。朝鲜官媒照片显示，笑容满面的金正恩走在一枚巨大的黑白色涂装导弹前方，身旁有一名穿着白色羽绒外套和红鞋的小女孩，看似要庆祝导弹试射成功。

根据南韩情治机构消息，北朝鲜国父金日成的孙子、北朝鲜金氏政权第3代金正恩2009年与妻子李雪主结婚。南韩情治机构指出，李雪主婚后隔年生下两人的第一个孩子，第2和第3个孩子分别于2013年和2017年出生。

南韩世宗研究所（Sejong Institute）北韩研究中心主任郑成长（Cheong Seong-chang）告诉法新社，今天出现在北韩中央通信社照片中的女儿疑为金朱爱（Kim Ju-ae），可能是金正恩的第2个孩子，还说金朱爱在北韩的地位犹如“公主”。

郑成长指出，如今金朱爱身分曝光，她未来有可能将能够参与国务，且她和父亲一同现身，甚至可能意味着她是金正恩的指定继承人。郑成长说，金正恩的父亲金正日当年选了金正恩当继承人，而不选其他年纪较大的孩子，是因为金正恩最像金正日。

他表示：“金正恩可能想对这个女儿做同样的安排，也许她拥有许多金正恩认为和自己很像的特质。”他表示，如果金朱爱持续陪着父亲参加重要活动，就表明事实正是如此。

北朝鲜研究学者安灿一（Ahn Chan-il）告诉法新社，这些照片可能也是平壤当局精心策划的一部分，意在展现出金正恩是一位“正常的”领导人。

安灿一说：“平壤当局似乎试着透过展现金正恩貌似慈父的形象，将自己定位为一个正常国家，同时又进行这类洲际弹道飞弹试射，炫耀强大的军事实力。”这也是对外面的世界宣告北韩正在进入第4代传承，北朝鲜已做好准备，藉此来稳定政权。

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