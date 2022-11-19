韩美日等6国紧急开会谴责朝鲜射试洲际弹道导弹

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据韩国军方和专家评估，朝鲜11月18日发射的“火星-17”型洲际弹道导弹打击范围可覆盖美国全境，朝鲜导弹技术取得相当进展。就朝方的最新挑衅行为，韩国、美国、日本、加拿大、澳大利亚和新西兰6国首脑当天在泰国曼谷举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间召开会议，并共同谴责朝鲜再次发射洲际弹道导弹。

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据韩联社报导，鉴于朝鲜在周五上午10时15分许发射洲际弹道导弹，韩国国务总理韩德洙、美国副总统哈里斯、日本首相岸田文雄、加拿大总理特鲁多、新西兰总理阿德恩和澳大利亚总理阿尔巴尼斯随后在APEC会议场边举行了碰头会。

韩德洙发言指出，朝鲜今年的导弹发射频度强度史无前例，当天发射远程导弹又一次违反多项联合国安理会决议，对韩半岛、亚洲乃至世界的和平稳定构成严重威胁。他表示，“我们强烈谴责这一非法行为，国际社会决不能容忍，应当团结一致坚决应对”。韩德洙还提及，平壤需要认识到一切挑衅都只会加剧其外部孤立处境和内部经济困境。

哈里斯要求朝方停止破坏稳定的非法行为，并强调美国对印太盟国的安全承诺坚如磐石。据共同社报导，岸田文雄表示，朝鲜有可能再次发射导弹和实施核实验，强调为了朝鲜完全无核化，国际社会有必要团结一致。他谈道：“希望展示强烈意志，由国际社会一致应对”。他还为解决被朝鲜绑架日本人问题寻求合作。

此外，韩国联合参谋本部（联参）周五表示，韩国空军的多架F-35A战斗机以朝军导弹发射车为假想敌，动用GBU-12激光制导炸弹实施了轰炸演习，反制朝鲜发射洲际弹道导弹。此外，韩国空军4架F-35A战斗机与美国空军4架F-16战斗机还在半岛东部海域进行编队威慑飞行。

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