韩美、日美实施联合空中演习 反制朝鲜射弹

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韩美两国11月19日实施联合空中演习，两国空军的多架F-35A战斗机和F-16战斗机护卫重新部署至朝鲜半岛的美国空军B-1B战略轰炸机进入韩国防空识别区，实施联合编队飞行。同日，美军两架B-1战略轰炸机和日本航空自卫队四架F-2战斗机在九州岛西北部空域实施了联合演习。韩美日军机同日升空训练被认为是对朝鲜周五发射新型洲际弹道导弹的又一回应。

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韩美两国空军周六进行了一次联合空中演习，美国空军B-1B战略轰炸机当天重新部署至朝鲜半岛。在这次韩美联合空中训练中，韩国空军F-35A战斗机和美国空军F-16战斗机护卫美国B-1B战略轰炸机进入韩国防空识别区，实施联合编队飞行。

驻韩美军表示，“这次训练再次展示了基于联盟压倒性力量的韩美联合防御能力和态势，以及美国在防御朝鲜半岛时提供延伸威慑的钢铁般承诺。此外，这次训练通过掌握在朝鲜半岛迅速部署美国延伸威慑资产并作出反应的程序，提高了联合行动的能力。”

韩国军方表示：“韩国军队将继续提高其联合行动能力，以便在紧急情况下应对敌人的挑衅，同时通过韩国和美国的密切协调，跟踪和监测相关活动。”

同日，美军两架B-1战略轰炸机与日本航空自卫队的五架F-2战斗机在九州西北部上空集结，实施联合编队飞行。驻日美军表示，“美国仍然致力于与我们的日本盟友一起实现整个印太地区的和平与繁荣，共同作为该地区和平与安全的基石。我们对日本防卫的双边承诺仍然是钢铁般坚定。”

在朝鲜周五射弹当天，日本航空自卫队4架F-15战斗机与美军4架F-16战斗机在日本海实施了联合训练，予以回应。韩国空军则出动多架F-35A战斗机实施演习，模拟轰炸朝鲜的导弹发射车。

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