马来西亚今天立法选举投票 各党争夺激烈

马来西亚/选举

马来西亚人周六在大选中投票，由于民意调查预测没有明显的赢家，该大选可能仍然无法结束这个东南亚国家最近阶段的政治动荡。

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据路透社今天报道称，马来西亚今天大选投票，由资深反对党领袖安瓦尔易卜拉欣领导的联盟预计将在议会中占据最多席位，但未能达到组建政府所需的多数席位。现总理伊斯梅尔萨布里雅科布执政的国阵联盟和前总理穆希丁亚辛领导的另一个集团是其他主要竞争者。慕尤丁的联盟是伊斯梅尔联合政府的联合伙伴，两人可以再次联手阻击安华。

如果没有明显的赢家，随着马来西亚面临经济增长放缓和通胀上升，政治不确定性可能会持续存在。

它在这么多年里换过三位总理，包括 97 岁的马哈蒂尔·穆罕默德，他在两次执政期间统治马来西亚长达二十多年，现在他为被认为是最后一战而投身竞选，尽管他不被认为是有希望的竞争者。

该报道称，如果安华获得胜选，这将为这位政客的非凡政治旅程谱写新篇章，这位政客在 25 年内从法定总理职位继承人，再到被判犯有鸡奸罪的政治犯，再回到该国的主要反对派人物。

安华选前说，“现在，我认为情况看起来不错，但我们持谨慎的信心。”

据路透社说，马来西亚有2110万合格选民，包括600万新选民，今天投票将选出222名下议院议员。竞选过程很不稳定，民意调查显示，在投票前几天，有大量选民犹豫不决。投票于下午 6 点（格林威治标准时间 10：00）结束，预计结果将在晚上晚些时候公布。

选举委员会表示，大约 70% 的选民在下午 4 点前就完成了投票。

上次选举的投票率是最高的，达到 82%，但鉴于这次投票的选民人数较多，周六的投票率已经超过上次选举近 200 万选民。

据该报道，较高的投票率通常倾向于支持反对派。选民关注的首要问题是经济，以及腐败，因为现任国阵联盟的几位领导人面临贪污指控。马来西亚人也对政治不稳定感到沮丧，认为这阻碍了发展努力。

安华的集团是多民族的，而另外两个则优先考虑马来穆斯林占多数的利益。慕尤丁的集团包括一个鼓吹伊斯兰教法的伊斯兰政党。

民意调查显示安瓦尔领先，他作为反对派人物已有 20 多年的历史，其中包括因鸡奸和腐败指控被判入狱 9 年，他说这些指控是出于政治动机的诬陷。

独立民意测验机构默迪卡中心周五预测，安华的改革派希望联盟将获得 82 个席位，慕尤丁的国民联盟将获得 34 个席位，其中 45 个席位非常接近。

默迪卡表示，总理伊斯梅尔的国阵联盟有望获得 15 个席位，尽管其他调查预测它可能获得多达 51 个席位，但伊斯梅尔呼吁提前举行选举，希望赢得更强大的授权。

在独立调查中，安华以 33% 的支持率成为总理人选的首选，其次是慕尤丁，支持率为 26%，伊斯梅尔支持率为 17%。

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