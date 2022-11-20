世界杯足球赛今天在卡塔尔开踢

卡塔尔/世界杯足球赛

2022年世界杯足球赛今天在卡塔尔拉开帷幕，这对这个小国来说是一场高风险的赛事。本届世界杯赛在东方国家举行，已经算得上是在最昂贵的地方举行的最昂贵的球赛。

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据路透社今天报道说，随着世界杯的开始，卡塔尔的高风险也被检视聚焦。

为了表现阿拉伯团结，沙特阿拉伯王储以及埃及和阿尔及利亚总统将与政治领导人一起出席将于格林威治标准时间 1440 点在帐篷形体育场举行的开幕式，届时东道主卡塔尔和厄瓜多尔将进行首场比赛。联合国秘书长也到了多哈。

本次杯赛标志着卡塔尔在全球舞台上推动软实力到达最高水平，也是在沙特阿拉伯和包括埃及在内的三个阿拉伯盟友结束分歧后的团结展示。该赛事还促成从以色列到卡塔尔的第一条直飞航班。在开幕式舞台上，K-pop 男孩乐队 BTS 的韩国歌手 Jungkook 将与卡塔尔歌手 Fahad Al-Kubaisi 一起演唱一首名为 Dreamers 的官方杯赛歌曲。

在面临对外国工人权利、LGBT 权利和社会限制的越来越多的批评之后，卡塔尔和国际足联希望聚光灯将转向球场上。卡塔尔组织者还否认了贿赂主办权的指控。

球场上的争议还在。丹麦和德国队的队长将佩戴One Love 臂章，他们的球队表示，因为他们准备在同性关系是非法的保守穆斯林国家参加比赛时表达对同性恋等支持。体育场内禁止饮酒。组织者表示欢迎所有人，同时警告不要公开示爱。

成群结队的狂热球迷都在多哈，但预计本周晚些时候将迎来主要热潮。抵达后，来自布宜诺斯艾利斯的阿根廷球迷胡里奥·塞萨尔表示，他期待一个很棒的气氛。“即使没有啤酒，我们也会在赛前喝一杯。”

周六，在多哈市中心举行的国际足联球迷节开幕式上，一些游客品尝了他们的第一口啤酒，数百名工人，全是男性，聚集在城市边缘工业区的一个体育场内，那里没有提供酒精饮料。他们将能够在那里观看比赛。

路透社说，富裕的天然气生产国卡塔尔是举办这项全球最大足球赛事的最小国家，该赛事耗资 2200 亿美元。人群控制将是关键，预计约有 120 万游客，这个数字超过卡塔尔人口的三分之一。

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