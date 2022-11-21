法兰西不屈服鼓励法国队政治抵制 卡塔尔世界杯钳紧抗议表达

卡塔尔/世界杯足球赛/法国

法国极左翼法兰西不屈服党LFI议员Alexis Corbiere感叹法国队对在卡塔尔举行世界杯的条件 "畏首畏尾"，而他的议员同事Mathilde Pano则t再次呼吁对该比赛进行 "外交抵制"。针对世界杯球场抗议表达威胁，国际足联祭出重罚，凡是佩戴诸如支持同性恋等多色臂章的球队队长均会被禁止上场，并连带球队并罚。今天起上场比赛的欧洲等队，决定放弃表达抗议立场。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称；就2022年世界杯，法国L'Insoumis对法国队在面对卡塔尔问题时的沉默表示遗憾。法兰西不屈服党议员Alexis Corbiere责问说，"出于什么原因，我们拥有世界上在这些问题上最胆小的国家队？" 他在法国媒体上引用了其他球队的例子，如丹麦和德国，他们在与周日开始的世界杯有关的人权和生态问题上，都采取了表达立场。

他批评法国队运动员"太害羞 "，他呼吁说：“不，伙计们，你们是伟大的球员，是年轻人的象征。但你们不仅仅是球类艺术家。你必须大声说话，谴责有些事情是不可接受的。”

这位议员生气地说，当队长乌戈-洛里斯说对卡塔尔的文化 "表示尊重 "很重要时，他其实应该闭嘴。极左翼议员说，“文化不是指妇女需要一个男人作为监护人。当同性恋被打压的时候，那不是文化，那是反动。”他说：“我支持世界各地的人权。”

法兰西不屈服党议员领袖Mathilde Panot在接受BFMTV采访时说，"最低限度是应该对世界杯进行 "政治 "和 "外交 "抵制。她对内政部长Gérald Darmanin出席开幕式表示遗憾。她感到遗憾的是，国际足联拒绝了120名法国议员提出的向建造体育场馆的约 "6500名死亡工人 "的家属支付4.4亿欧元基金的要求。

据法新社说，然而，法国球员表示，他们将为 "保护人权 "的非政府组织提供财政支持，并回顾了他们对 "拒绝一切形式歧视 "的重视。

法国总统马克龙稍早表达称，他不赞同对卡塔尔世界杯足球赛采取抵制。

今天传出的消息称，国际足联将惩罚场上抗议表达的球员与球队。因FIFA官方祭出禁赛罚则，各国决定暂时不配戴“One Love”彩虹臂章。

据消息称，英格兰队等几支球队发表联合声明，表达暂不配戴抗议臂章。并称，对于罚款等罚则有所准备，但不能承担让我们的球员冒着不能上场的风险。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅