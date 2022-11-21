美国副总统哈里斯向菲律宾总统重申美对菲坚定安全承诺

美菲关系

美国副总统哈里斯（Kamala Harris 中文名：贺锦丽）在访问马尼拉时重申美国对菲律宾的坚定安全承诺，包括支持国际仲裁法庭2016年在南中国海主权问题上做出的仲裁。

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到访菲律宾的美国副总统哈里斯星期一（2022年11月21日）先后会见了菲律宾副总统萨拉·杜特尔特(Sara Duterte)和总统小费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)。哈里斯重申美国对菲律宾的坚定安全承诺，包括支持国际仲裁法庭2016年在南中国海主权问题上做出的仲裁。

会谈开始时，哈里斯在马尼拉总统府告诉小马科斯：“我们与你站在一起，共同捍卫南海相关国际规则和规范。” “在南海针对菲律宾武装部队、公务船只或飞机的攻击将触发美国共同防御承诺…这是我们对菲律宾坚定不移的承诺。”

小马科斯也说，就他所见，“菲律宾的未来”不可能没有美国存在。

美国高级官员之前透露，哈里斯会与菲律宾领导人会具体讨论如何加强《增强防务合作协议》EDCA。这项基于两国互防条约建立的合作协议让美国向菲律宾轮派军队并使用菲律宾的军事基地。美国已经宣布提供8200万美元用于EDCA协议之下目前的五个军事基地的修建，其中一个设在面对南中国海的巴拉望岛。双方并计划在未来提供更多的经费，并将更多的菲律宾军事基地纳入EDCA协议之下。

巴拉望紧挨着中国所称的南沙群岛，是菲律宾与中国海上主权争端的最前线。哈里斯按计划星期二前往巴拉望，成为有史以来访问该岛的最高级别的美国官员。美国政府官员们多次表示，两国防务条约涵盖美国向在南中国海受到攻击的菲律宾政府船只提供保护和支持。

中央社报导，美国与菲律宾以及马可仕家族具有长期而复杂的关系。小马科斯的独裁者父亲在华盛顿支持下统治这个前美国殖民地长达20年，华盛顿也将他视为冷战盟友。

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