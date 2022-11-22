日本首次向美澳军舰同时提供“武器等防护”

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日本防卫省11月21日发布消息称，海上自卫队护卫舰“濑户雾”号在19至20日与美国海军、澳大利亚皇家海军开展三方联合训练时，基于两者的要求实施了安全保障相关法的“武器等防护”。对象为美国海军的“里根”号航母、巡洋舰和驱逐舰共3艘舰艇，以及澳洲海军的1艘补给舰。

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所谓“武器等防护”是指平时为别国舰艇和飞机提供保护的行为，这是2016年日本实施安全保障相关法（简称安保法）后给自卫队新添的一项任务。日本防卫省会公布每年“武器等防护”任务的实施数量，从2017年的2起，到去年包括1起对澳大利亚军舰实施的共22起，呈现增加趋势。

据共同社报导，日本海上自卫队实施“武器等防护”的对象国原本为美国，澳大利亚在去年加入。此次又增加了三方的实例，自卫队与他国军队的活动一体化或将更进一步。

日本防卫省表示：“提升互操作性，进一步的密切协作成为可能。今后将继续深化三方安保合作”。报导称，日美澳之间的“武器等防护”是在今年6月的防长会谈上，作为考虑到中国的合作强化的一环，就实施达成一致的。

据日本防卫省透露，本月19至20日的日美澳联合海上训练在关东以南至四国岛以南的太平洋上进行，实施了对空战、水上战和海上补给等战术科目。据美国印太司令部介绍，参加训练的澳洲海军补给舰“坚定”号完成了与美国海军航母之间的首次海上补给操作。

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