美副总统哈里斯访问菲律宾巴拉望岛：反对非法和不负责任行为

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美国副总统哈里斯（Kamala Harris）11月22日访问了位于菲律宾西南部的巴拉望岛，以示美国对重振美菲安保同盟的决心。该岛位于存在主权争议的南中国海边缘。哈里斯在巴拉望省首府公主港发表讲话时敦促各国维护领土完整和航行自由，并表示美国将推动一场国际运动，反对在有争议海域的“不负责任的行为”。

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哈里斯周二走访了停泊在公主港的由日本向菲律宾海岸警卫队提供的巡逻船。她宣布，美国将提供额外资金支持菲律宾海岸警卫队和其他菲律宾海上执法机构。哈里斯说，这是为了提高菲律宾海上执法机构的能力，以打击非法、未报告和无管制捕捞；加强他们的监测系统；并升级他们的设备。据悉，她是有史以来访问巴拉望岛的最高级别美国官员。

哈里斯在讲话中说：“致菲律宾海岸警卫队，你们是站在维护基于规则的国际秩序的第一线。每一天，当你们在这些海域巡逻时，你们维护着对菲律宾人民和全世界人民的繁荣至关重要的规则和规范”。她谈道：“美国和更广泛的国际社会与这个地区的未来有着深刻的利害关系”。她补充说：“我们非常自豪能与你们合作完成你们的任务。”

据白宫方面介绍，作为今年5月美国-东盟特别峰会的成果之一，“美国将提供750万美元的额外援助，以提高菲律宾海上执法机构的能力。这将使菲律宾的海上执法机构能够提高其打击非法捕鱼的能力和实力，提高海洋领域的意识，并提供搜索和救援支持，包括在南中国海。”

据美联社报导，哈里斯提到美国和国际社会在该地区，特别是在海运繁忙的南中国海的深远利益，呼吁各方作出广泛努力，在有争议的海域争取不受阻碍的商业以及航行和飞越自由。她强调：“我们必须坚持尊重主权和领土完整、不受阻碍的合法商业、和平解决争端、以及在南中国海和整个印太地区的航行和飞越自由等原则。”

哈里斯在讲话中说：“美国对我们与菲律宾人民的长期关系感到自豪。我在巴拉望强调我们伙伴关系的重要性，以创造经济机会，保护沿海生态系统，维护和平与稳定，以及在南中国海和世界各地维护国际规则和规范。”

哈里斯说：“我们将继续团结我们的盟友和伙伴反对非法和不负责任的行为，当基于规则的国际秩序在某个地方受到威胁时，它就会在所有地方受到威胁”。报导提及，在哈里斯访问巴拉望岛之前发生了新的对抗事件，菲律宾海军指控一艘中国海警船“强行夺走”其在南中国海争议海域发现的一个漂浮物。中国外交部否认中方人员“强行夺回”相关火箭残骸。菲律宾总统小马科斯向媒体表示，他倾向于就该事件向中方发出外交抗议。

在周一与小马科斯的会谈中，哈里斯重申了美国根据1951年《美菲共同防御条约》保卫菲律宾的承诺，该条约规定盟友有义务帮助保卫受到攻击的任何一方。哈里斯告诉小马科斯说：“在南中国海对菲律宾武装部队、公共船只或飞机的武装攻击将援引美国的相互防御承诺，而这是我们对菲律宾的坚定承诺”。小马科斯对此表示感谢，并称随着该地区和其他地区的动荡，“这种伙伴关系变得更加重要”。

据了解，美国国际开发署还会与菲律宾西部的利益相关者启动一个新的伙伴关系，以支持传统的生计和可持续的捕鱼方式，加强粮食安全，并推进南海易受发展和气候变化影响的海洋生态系统的保护。美国贸易和发展署在等待国会通知的同时，将支持菲律宾海岸警卫队升级和扩大其船舶交通管理系统（VTMS），以便能够改善海上安全和环境监测。

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