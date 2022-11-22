韩国情报机构研判观摩射弹的是金正恩的第二个孩子

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自首尔方面消息，韩国国家情报院（国情院）研判，日前陪同朝鲜最高领导人金正恩观摩新型洲际弹道导弹试射的女童为金正恩的第二个孩子金主爱（音）。朝中社此前证实，她是金正恩的女儿。

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据韩联社报导，韩国国会情报委员会干事刘相凡周二向记者们透露了上述内容。刘相凡说，照片中的女孩比一般10岁左右的女孩个子更大，这与国情院曾获取的“金主爱比同龄孩子高大”的情报相吻合，因此国情院在会上证实该女孩系金主爱。韩国国情院认为，金正恩携女儿观摩射弹，可能是为了展现其将保障下一代安全的意志。

朝鲜18日在金正恩的指导下试射“火星-17”型洲际弹道导弹，当天金正恩携女儿现身现场引发关注。朝中社发布的系列图片中有一名穿白羽绒服、黑裤、红鞋的小女孩牵着金正恩的手走过导弹旁、观摩导弹，还和其母亲李雪主一同站在金正恩身旁的官方照片。

据《纽约时报》报导，韩国情报官员认为，金正恩和李雪主在婚后育有三名子女：一个儿子、一个女儿，第三个孩子性别不明。《日经新闻》报导，分析认为，李雪主“于2017年2月生下第3个孩子”。

朝鲜此前从未披露金正恩这一女儿的存在，虽然朝鲜官方电视台曾在2012年放出李雪主怀孕的画面。2013年，退役NBA球星丹尼斯·罗德曼透露，他在访问平壤时见到了金正恩的女儿，那时还是个婴儿。罗德曼说她名叫主爱（Ju-ae、音）。金正恩还一度让罗德曼抱了这名婴儿。

刘相凡表示，韩国国情院指出，朝鲜以完成核导开发为目标，因此很可能再次发起挑衅，并认为朝鲜进行第七次核试验的可能性极大。

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