世界杯足球赛再爆大冷门 日本击败德国

2022卡塔尔世界杯足球赛

卡塔尔世界杯足球赛，11月23日，日本队在E组赛中以2比1历史性击败世界强队德国，引发日本球迷狂欢。

继周二沙特阿拉伯队历史性击败世界强队阿根廷，举国欢腾之后，星期三，2022卡塔尔世界杯足球赛举行E组预赛，日本队以2比1击败曾四次夺取世界杯冠军的德国队。

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这也是德国队在世界杯比赛中第二次败于亚洲队，2018俄罗斯世界杯足球赛上，韩国队击败德国队，迫使德国队无缘16强，这次，德国队位于“死亡小组”，包括西班牙、哥斯达黎加、德国和日本，德国准备在本次世界杯报上次俄罗斯世界杯一箭之仇，没想到首战被日本队打败。

中国媒体凤凰网以“史诗级胜利! 日本2-1逆转德国 撑起亚洲门面”为题做了报道。法新社则报道说，抗议先于比赛，然后在赛场上失败：德国队，在卡塔尔全体动员起来维护人权，周三以1比2败于日本，高高地摔了下来，现在，德国处于极度危险，面临与2018年世界杯小组赛被淘汰的命运。

德国无论如何也没有想到2022世界杯赛如此开局。星期三，德国与日本对决，上半场，京多安踢中路得手，为德国首开纪录。

但是下半场局势开始扭转，日本队展开反击。第75分钟，日本左路突破德国防线，刚替补登场的堂安律补射进球，扳平比分。第84分钟，德国队后防出现漏洞，日本队浅野拓磨趁机起脚射门，再入一球，2比1击败德国。

日本队将于27日与哥斯达黎加交手，而德国将于28日与西班牙对决。

上届世界杯冠军队法国队周二在小组赛中旗开得胜 ，以4比1 战胜澳大利亚队。

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