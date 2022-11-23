日本政府拟设立新机构指挥总体网络防御

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据共同社周三引述多名消息人士的话报导，日本政府正在考虑设立一个新的机构来领导该国应对网络攻击的斗争，并指挥自卫队和警察厅中应对此类攻击的单位。消息人士说，新设机构的总负责人还将与美欧网络安全机构首长协调，以加强多边应对能力。日本2024年度将启动安保相关新的预算框架，包括完善网络防御体制。

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报导称，该计划反映了日本政府对消除宗派主义的迫切需要的理解，以及在深化国际合作的同时建立一个统一的网络防御体系来应对攻击。当局正在考虑在明年秋天向日本国会提交启动该机构所需的法案。不过有意见指出，引进“主动性网络防御”将侵犯日本国《宪法》第21条保障的通信保密。

报导指，这个新机构可能会在内阁官房国家安全保障局（NSS）下设立，负责指挥自卫队网络防卫队和警察厅网络警察局。NSS的一把手由事务次官级的内阁助理官房长官兼任，但考虑提高级别。

美国拜登政府去年新设职位统管网络安全部门，任命了国家网络总监，深化各部门协作。目前，日本自卫队网络防卫队负责防卫省内的网络防御，警察厅网络警察局的职责是情报分析和搜查指导，相关省厅及民间企业各自进行网络防御。

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