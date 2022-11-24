世界杯足球赛场上的抗议声音：他们虽败犹荣

卡塔尔/世界杯足球赛

正在卡塔尔进行的世界杯足球赛小组赛未完第一轮，两场场上运动员的抗议举动引发关注，一个是伊朗足球队上场球队全体队员表达支持在国内遭到当局镇压的各地民众抗议年轻女公民之死，而拒绝唱诵国歌；另一次是德国球队昨天上场手捂嘴巴抗议国际足联对支持同性恋等族群维护人权表达噤声。伊朗运动员之举可能面临牢狱之灾。这两起抗议表达都获得舆论赞扬。

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伊朗队与德国队在他们的相应比赛中都没有运气而被踢败了。德国队被日本队战胜。伊朗队则被英格兰队打败。但在舆论评论中，伊朗队与德国队在这个意义上却是虽败犹荣。

据路透社说，德国球员在周三世界杯 E 组对阵日本队的比赛前合影留念时，抗议国际足联威胁要对所有佩戴“OneLove”臂章实施制裁，而做出手捂嘴巴的动作。

在国际足联威胁对七支欧洲球队如果他们佩戴象征多样性和社会宽容的“OneLove”臂章后将采取制裁之后，所有德国球员在开球前在球场上的数十名摄影师面前做出了这一手势。而当时德国内政部长南希·费瑟就在看主宾台上坐在国际足联主席詹尼·因凡蒂诺旁边，她戴着“OneLove”袖标与世界足球一号人物交谈。

早些时候，她曾批评国际足联，称制裁威胁是错误的，是不可接受的行为。德国内政部长批评说，“在当今时代，国际足联不希望人们公开支持宽容和反对歧视是不可理解的。这不适合我们的时代。”

比利时外交部长 Hadja Lahbib 观看了比利时国家队在卡塔尔 Al Rayyan 与加拿大的比赛，该部长也佩戴了 OneLove 臂章。

德国足协 (DFB) 稍早的一份声明说：“我们想用我们队长佩戴“OneLove”袖标来表明我们德国国家队中持有的价值观：即多样性和相互尊重。德国将与其他国家一起，我们希望我们的声音被听到。这不是要发表政治声明，但人权是不容谈判的。这应该被视为理所当然，但事实并非如此。这就是为什么这条信息对我们如此重要。剥夺我们的臂章是就像剥夺我们的发言权一样。我们坚持我们的立场。”

路透社说，同性恋在卡塔尔是非法的。

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