日本首相盛赞世界杯日本队大逆转战胜德国队

日本/2022世界杯足球赛

卡塔尔世界杯足球赛，11月23日，日本队在E组赛中以2比1历史性击败世界强队德国，引发日本球迷狂欢。

11月23日，2022年卡塔尔世界杯(World Cup)E组首轮展开较量，力争进入本届杯赛8强的日本队，在被德国队先进一球的情况下，凭借堂安律以及浅野拓磨的精彩破门，下半场10分钟之内连进2球，以2:1逆转德国队，历史性地击败了曾四度夺取世界杯冠军的德国队，这也是日本第一次击败世界杯冠军。

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日本国内一片欢腾，首相岸田文雄表示热烈祝贺。

24日上午8点刚过，岸田首相在首相官邸就日本与德国的世界杯足球赛接受了记者采访。

对于日本在世界杯上大逆转战胜德国，岸田首相表示，“我也通过电视观战，这是一场精彩的胜利，我们希望在下一场对阵哥斯达黎加的比赛中蓄势待发，朝着闯关的大目标前进。”

转播卡塔尔世界杯全部64场比赛的日本媒体公司“ABEMA”在日德对战当天23日的收视人数突破1000万，创下开播以来的历史新高。

在涩谷，比赛结束后不久，一直在体育酒吧观看比赛的球迷们聚集在十字路口。红绿灯一亮，激动的球迷们一下子冲了出来，在路口边跳边击掌，庆祝日本在对优势德国的比赛中取得了戏剧性的逆转胜利。比赛结束时间按照日本时间已接近24日，但在东京涉谷的十字路口，仍有很多对胜利感到无比兴奋的球迷们欢呼雀跃。

这样的场景成为推特上的热门话题时，美国体育频道“FOX Sports”在其足球 Instagram 帐户上写道：“日本球迷在日本队击败德国队后非常兴奋。”并附上了一段视频。

23日在卡塔尔举行的世界杯赛事中，首轮联赛E组日本队2-1力克德国队，同组的西班牙7-0大胜哥斯达黎加。 27日，日本对阵哥斯达黎加，西班牙对阵德国。

这是日本队自1998年首次晋级世界杯决赛圈以来，连续第七次参加世界杯。日本队如果在27日开始的第二场对阵哥斯达黎加的比赛中获胜，积分为6分，而在对阵日本的比赛之后，德国与西班牙的比赛将于28日凌晨4点开始进行，如果现在积分为零的德国的成绩在平场以下，那么日本在12月1日（日本时间2日）将与西班牙举行决赛，晋级决赛圈。

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