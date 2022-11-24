马来西亚安华获权组阁 经数十年人生跌宕

马来西亚/安华

马来西亚国王今天任命长期担任反对党领袖安瓦尔·易卜拉欣又称安华为总理，安华并于当天下午宣誓就职，结束了五天空前的选举投票后组阁危机。此次提前大选没有任何政党获得过半多数结果。安华经历数十年政治坎坷，在人生跌宕后最终获得任命总理。

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据路透社今天报道称，马来西亚的安华被任命为总理，结束了长达数十年的等待。安瓦尔的任命结束了最新一期的长达三年的政治旅程，从资深领导人马哈蒂尔·穆罕默德的门徒到抗议领袖，再到被判犯有鸡奸罪的囚犯，再到反对派领袖，最后成为总理。

马来西亚政治僵局结束后，市场飙升。令吉货币创下两周以来最好的一天，股市（.KLSE）上涨 3%。

安华的任命也让上个星期六的大选以前所未有的悬浮议会告终，两个主要联盟，一个由安瓦尔领导，另一个由前总理穆希丁亚辛领导，都无法立即在议会中获得足够的席位来组建政府。现年 75 岁的安华尽管多年来与总理职位相距不远，但一次又一次被拒绝出任总理：他在 1990 年代担任副总理，并在 2018 年担任官方候任总理。

在此期间，安华因鸡奸和腐败入狱近十年，安华指控这是出于政治动机的诬陷指控，旨在彻底击毁他的政治生涯。

路透社说，安华领导的党，是一个具有进步倾向的多民族政党联盟，而慕尤丁的联盟则反映了更保守观点。安华的支持者希望安华政府能够阻止马来人、穆斯林占多数的民族与华人和印度少数民族之间再现严重紧张。

安瓦尔在大选前接受路透社采访时表示，如果被任命为总理，他将寻求“强调治理和反腐败，并消除这个国家的种族主义和宗教偏见”。

他的联盟，即希望联盟，在周六的投票中以 82 个席位赢得了议会最多席位，而穆希丁的国民联盟赢得了 73 个席位。他们需要 112 个席位——简单多数——才能组建政府。

长期执政的国阵集团仅赢得 30 个席位，这是自 1957 年独立以来一直主导政治的联盟的最差选举表现。

在安瓦尔和穆希丁都错过了周二下午组建执政联盟的最后期限后，总理的决定权归结于国王苏丹阿卜杜拉苏丹艾哈迈德沙阿。马来西亚立宪君主主要扮演礼仪角色，但可以任命一位他认为将在议会中占多数的总理。马来西亚拥有独特的君主立宪制，国王从九个州的王室家族中轮流选出，任期五年。

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