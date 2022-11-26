日英部队实施模拟夺岛联合训练

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日本陆上自卫队和英国陆军11月22日至30日在群马县相马原演习场等地举行“警戒岛屿22”联合演习。陆自26日向媒体展示了与英军实施的假想离岛防卫的联合训练。该训练把演习场模拟为敌方上岸的离岛，确认了日英部队乘坐陆自CH-47大型运输直升机降落，展开行动的步骤。

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据英国陆军介绍， “警戒岛屿22”演习将涉及英日部队实施远距离侦察和炮击训练科目，作为两国之间更广泛参与的一部分。英国陆军第1皇家骑炮团的人员日前抵达日本，参加与陆自的联合训练。

据共同社报导，陆自和英国陆军的“警戒岛屿”联合演习始于2018年，此次是第3次举行。考虑到地区局势，日方正与英国等欧洲各国加强安保合作。此次训练也是其中一环，陆自派出其唯一的伞降部队第1空挺团参加，欲彰显日英合作。

报导提及，在26日的训练中，为夺回离岛，通过CH-47运输直升机进岛的队员反复确认是否有敌人。共计约70名持步枪的日英队员乘坐2架CH-47起飞。直升机降落后，出舱的队员等聚集在一处，此后日英部队向不同方向展开。

据了解，日本陆上自卫队和英国陆军各派出约80人参加此次联合训练。据称，训练内容为“统合火力引导”等，即陆上部队潜入和侦察后，向日本航空自卫队的F-2战斗机告知敌人位置信息并投弹。

日本陆上自卫队通过推特表示：“通过这次演习，我们将发展我们的作战能力和岛屿防御的战术、技术和程序，并加强我们的双边合作，从而为维护和加强自由开放的印度-太平洋作出贡献。”

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