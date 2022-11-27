以镍带动经济可能会得不偿失

环境保护 / 可持续发展

东南亚国家印度尼西亚不仅为目前全球最大的镍（Nickel）生产国，也拥有全球最多的镍矿储量。雅加达当局有意通过开发镍产业链，推动经济发展。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)近期的关注话题之一。镍是一种银白色金属，被称之为“恶魔金属”（métal du diable），如今是生产电动车电池的关键元素之一。但不应忽视这种金属可能会对环境和生态造成严重破坏。就此，非政府组织[印尼环境论坛]（Forum Indonésien pour l’environnement）的环保人士列出了它们的观点。

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本台RFI法文网于2022年11月14日在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出在东南亚地区的通讯员加布里埃尔（Gabrielle Maréchaux）的一篇报导。20国集团印尼巴厘岛峰会（G20-2022年11月15日和16日）前夕，东道主雅加达方面表现出其对特斯拉集团（Tesla）首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）的巨大兴趣。而生态主义者则对开发镍这种金属严重危害环境感到担忧。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

这一法文专栏报道的原标题为：[L’Indonésie mise sur le nickel, malgré les ravages de son exploitation]。换作中文可译为：[印度尼西亚对准镍，尽管其开发的蹂躏]。下面是简介以供分享。

- 印尼环保人士呼吁欧盟关注 -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道提到，现有人数众多的消费者寻求减少对汽油的依赖，而电动车符合当前能源转型的旋律。这则给印尼带来了生态忧虑。首先是砍树伐林，已有超过67万公顷的印尼森林被授予用于开采镍矿。然而，这种对生态体系的威胁似乎还没有引起重视。[印尼环境论坛]（Forum Indonésien pour l’environnement）的环保人士注意到，欧盟曾严厉谴责印尼为发展棕榈油产业而砍伐林地。但却似乎没注意到了成片的森林在消失，为了开采电动车所需使用的元素。

Indonésie (Carte : RFI) © RFI Carte

在2020年至2040年期间，预计对镍的需求将增长31倍。就此，印尼的一名环保人士呼吁，欧盟对镍应展现出如同对棕榈油那样的严厉。镍矿的开采对环境的危害并不局限于对森林的破坏。

- 镍早有“恶魔金属”的臭名 -

以印尼苏拉威西岛（île de Sulawesi）的情况为例，镍在当地的口碑不佳，尤其是因为会污染水源。然而，这种外号“恶魔金属”（métal du diable）却给领导人巨大的梦想。拥有全球镍储量四分之一的印尼有意最大程度地从中获利。该国投资部长在今年8月宣布，与特斯拉集团（Tesla）签署了金额50亿美元的镍供应合同。

RFI Image Archive / Indonésie : sur l’île de Sulawesi par exemple, le nickel a mauvaise presse à cause notamment de la pollution des eaux. Ici, du nickel indonésien provenant d'une mine à ciel ouvert près de Kendari, dans la province de Sulawesi du Sud-Est, en Indonésie. (illustration) Getty Images - Mangiwau / RFI Image Archive

本台法广（RFI）的这一报道提到，特斯拉集团（Tesla）的领导人认为，对镍的大规模开采可以兼顾到对环境的保护。埃隆·马斯克（Elon Musk）在2020年曾谈及，与企业和国家签订长期大合同« contrats longs et géants » 可能会有助于以可持续的和有效的方式来开发镍。对此，[印尼环境论坛]（Forum Indonésien pour l’environnement）的矿业负责人驳斥到，所有的采矿都是基于一种不可持续的活动，但减少对环境的危害则是有可能的。

- 印尼想要成立类似OPEP机构 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道在最后部分指出，印尼在今年10月宣布，想要成立一个类似石油输出国组织（OPEP）的机构。以代表生产电动汽车电池所需矿物原材料出产国的利益。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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