人间费尔南德斯但却让C罗上帝之“发”落地了

卡塔尔/世界杯足球赛/C罗费尔南德斯

C罗 Cristiano Ronaldo 与费尔南德斯Bruno Fernandes2022年11月28日在卡塔尔世界杯第一轮小组赛与乌拉圭比赛中。

卡塔尔世界杯足球赛28日葡萄牙与乌拉圭一场球，因费尔南德斯连进两球，不仅确定葡萄牙晋级16强，而且也让葡萄牙巨星C罗失色。比赛中费尔南德斯第一球远射，让对方门前守株待兔的C罗跃然头锤，球是进了，只是当时都认为是C罗神发做功让球飘进。然而，国际足联今天判定，该球作者是费尔南德斯而不是C罗。

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据自由时报消息，国际足联FIFA及赛会指定用球供应商双双向《ESPN》证实，经过比赛用球内的传感仪器显示，费尔南德斯当时所踢出的“传中球”并未碰触到其他人（包含C罗），因此该球确实为费尔南德斯直接踢进。

国际足联说，根据比赛用球内的惯性测量单元（IMU）数据，费尔南德斯所踢出的球并未受到带有心跳的外力所触碰，因此可以得知C罗当下并未碰触到球。

据该报道，本届卡塔尔世足赛所使用的官方指定用球，不仅能及时回传相关数据给执法裁判，也能希望借由科技辅助，提升视频检测VAR的决策品质与效率。而经由此次“科技执法”改判后，C罗欲追平葡萄牙队史最多入球纪录，最快只得待下场面对韩国的比赛。

由于费尔南德斯该场比赛一人独进两球，身价立即大涨，成为赛事明星，光超C罗。

据路透社报道称，葡萄牙的费尔南德斯长期以来一直是队友克里斯蒂亚诺·罗纳尔多即C罗的副手，但周一他打进两球走出了这位超级巨星的阴影，是他带领他的球队战胜乌拉圭进入世界杯决赛圈16.

这位 28 岁的球员的职业生涯与C罗有着千丝万缕的联系，他曾效力于里斯本竞技，他正是在这家俱乐部开始了他辉煌的职业生涯，然后才走向更大的目标。然后，他于 2020 年转会至曼联，这是C罗过去留下过自己印记的另一家俱乐部。在成长为英格兰球队的关键主力后，费尔南德斯去年见证了C罗的回归，再次成为人们关注的焦点。

路透社说，费尔南德斯却不具备C罗的速度、力量或进球能力，但在昨天比赛中C罗气喘吁吁但未能取得进球的时候，费尔南德斯做了帮助葡萄牙晋级所需的一切。

费尔南德斯的传中球飞过C罗的头顶进入球网，尽管他更有名的队友C罗最初以为是自己头顶进球。然后费尔南德斯在下半场调节补时阶段加了一个点球进球。

在可容纳 88,000 人的卢赛尔体育场，球迷们几乎把专门为C罗整场比赛中的欢呼声转献给了他。

路透社说，然而，费尔南德斯离开球场时是个快乐的人，他知道在最大的国际赛场，葡萄牙队中现在有两个大牌球员。

与C罗的此次第五届世界杯相比，费尔南德斯只是参加了他的今次第二届世界杯，但他希望这也是葡萄牙最成功的一届。

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