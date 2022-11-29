卡塔尔世界杯：伊朗与美国对垒 为难的运动员

伊朗/卡塔尔世界杯/美国

伊朗国内正逢激烈的反政府示威潮，与此同时，足球国家代表队在2022年卡塔尔世界杯足球赛征战，今天就将对阵美国，球员们也面临艰难处境。美国被伊朗当局视为第一号敌人。

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据法新社报道称，伊朗运动员地位微妙，他们不管是发声支持国内示威，或保持缄默，在国内都会遭到批评。伊朗运动员自赛事之初就坚称，他们在卡塔尔是“为人民而战，带给人民快乐”。

22岁库德族女子阿米尼（Mahsa Amini）今年9月因“不当着装”，被德黑兰的宗教警察逮捕，于拘留期间昏迷，而后死亡。此事随后在伊朗掀起1979年以来最严重的反政府示威，很快就扩散到社会各层面。伊朗国内的动荡让伊朗球员们感到巨大压力。

伊朗在世足赛首战以6比2败给英格兰，赛后，葡萄牙籍教头奎罗兹（Carlos Queiroz）说：“你根本想像不到这些孩子过去几天在幕后是怎么度过的，只因为他们想要以足球运动员身份自我表达。”

伊朗第2战以2比0击败威尔斯，又有了争夺16强门票的希望。

伊朗球员在世足赛之前于社群媒体获得赞誉，因为他们不愿在阿米尼丧命后唱国歌或庆祝进球。但奎罗兹和球员们启程飞往卡塔尔前，与伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）会面后，情况就变了。对战英格兰之前，伊朗球员们没跟着唱国歌。对上威尔斯时，他们则是无精打采地开口。

法新社引述法国体育政治专家盖根（Jean-Baptiste Guegan）说，伊朗球员此刻如履薄冰，他们踢完世足赛回国后，很可能面临制裁。盖根说：“如果球员对人民示威抗议表达支持，即使是默默支持，也可能遭到责罚。另一方面，有些参与抗争的运动人士和民众在伊朗冒着生命危险，希望把国家队球员视为象徵。”

此外，伊朗队也有可能因为政治表态而面临国际足联的禁赛处分。盖根说：“这是球员的两难。不管他们怎么做，都要承受后果，如果伊朗情势恶化，他们真的会面临风险。”

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