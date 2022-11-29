平壤威胁核试验 尹锡悦警告将予最强烈反应 再促北京出手制止

韩国/朝鲜/中国/核试验

韩国总统尹锡悦警告称，如果朝鲜继续进行核试验，将与盟国采取前所未有的联合应对措施，并敦促中国帮助劝阻朝鲜不要发展被禁止的核武器和导弹。但此前，朝鲜领袖金正恩制定战略，要将朝鲜打造成世界上最强大的核大国。

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韩国总统尹锡悦警告对朝鲜核试验前所未有的反应，并呼吁中国采取更多行动制止。在周一接受路透社采访时，尹锡悦呼吁朝鲜最亲密的盟友中国履行其作为联合国安理会常任理事国的责任。他说，不这样做会导致军事装备涌入该地区。

尹锡悦敦促说，“可以肯定的是，中国有能力影响朝鲜，中国有责任参与这一进程。”尹锡悦在他的办公室说，由北京决定是否会为和平与稳定施加这种影响。

据尹锡悦指出，朝鲜的行动导致包括日本在内的该地区周边国家的国防开支增加，并增加了美国战机和舰船的部署。他说，尽最大努力促使朝鲜无核化也符合中国的利益。

据路透社说，当被问及如果朝鲜进行新的核试验，韩国及其盟友美国和日本会怎么做时，尹锡悦表示回应“将是前所未有的”，但拒绝详细说明这将带来什么.

尹锡悦称，“朝鲜进行第七次核试验是极其不明智的。”

在导弹试验创纪录的一年之际，朝鲜领导人金正恩本周表示，朝鲜打算拥有世界上最强大的核力量。韩国和美国官员表示，平壤可能正在准备自 2017 年以来首次恢复核武器试验。

朝鲜的试验成为本月国际领导人的多次聚会重要议题，包括在巴厘岛举行的 20 国集团会议，尹锡悦在会上敦促中国国家主席习近平采取更多措施来遏制朝鲜的核和导弹挑衅。习近平敦促首尔改善与平壤的关系。

据路透社报道称，在 G20 峰会之前，美国总统拜登告诉习近平，北京有义务试图说服朝鲜放弃核试验，尽管他表示不清楚中国是否可以这样做。拜登的国家安全顾问杰克·沙利文在会前表示，拜登将警告习近平，朝鲜继续发展武器将导致美国在该地区的军事存在增强，这是北京方面不愿看到的。

消息称，中国国家主席习近平日前致电朝鲜领袖金正恩称，为了世界和平，中国将加强与朝鲜合作。

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