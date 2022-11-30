伊朗外交部召见法国大使

伊朗召见法国大使

据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）的报道，法国驻德黑兰大使丹尼尔·罗什(Daniel Roche)遭到该国外交部的传唤，伊朗方面表示，原因是法国议会通过一项谴责伊朗限制妇女自由和权利的决议。

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伊朗官方机构表示说，伊朗对法国当局“毫无根据的指控提出强烈抗议”，并谴责“此种做法是不可接受的干预”。11月28日法国议会通过决议，谴责伊朗当局对该国争取妇女权利抗议活动的镇压。

议会强烈谴责阿米尼之死，并敦促对她受到的虐待和惨遭杀害进行公正、有效和最重要的独立调查。据报道，9月13日，她因戴着所谓“不恰当的头巾”而被伊朗道德警察逮捕，三天后在德黑兰一家医院死于拘留期间所遭受的毒打。

欧洲议会还通过决议要求欧盟必须制裁参与政权镇压的伊朗官员。该决议敦促欧盟根据欧盟全球人权制裁制度，制裁参与玛莎•阿米尼之死和针对抗议者的暴力行为的伊朗官员。

欧洲议会表示强烈支持伊朗的和平抗议运动，特别是领导和参与示威的年轻妇女，同时强烈谴责伊朗安全部队对人群广泛和不相称地使用武力。

欧洲议会还呼吁伊朗当局立即无条件地释放和撤销对任何仅因行使其言论、结社与和平集会自由权利而被监禁的人以及所有其他人权维护者的指控。

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