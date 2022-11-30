协调斗美挺朝？中俄战机进入韩国防空区

韩国/俄罗斯/中国/航空识别区

韩国参谋长联席会议 (JCS) 报告，两架中国 H-6 轰炸机从早上 5 点 50 分左右开始，反复进出韩国南部和东北部沿海的韩国防空识别区 (KADIZ)。数小时后，中国战机与俄罗斯包括 TU-95 轰炸机和 SU-35 战斗机在内的军机一起从日本海（在韩国称为东海）重新进入该区域，并在航空识别区停留 18 分钟后离开。韩国军机紧急起飞应对。

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据路透社今天报道称，韩国军方表示，今天两架中国战机和六架俄罗斯战机进入韩国防空区时，韩国军方紧急起飞战斗机。

首尔参谋长联席会议 (JCS) 报告称，“韩军在中国和俄罗斯飞机进入防空识别区之前派出了空军战斗机，以实施战术措施，为可能发生的突发事件做准备。”

但韩国军方说，这些飞机没有侵犯韩国领空。

防空区是各国要求外国飞机采取特殊措施识别自己身份的区域。与一个国家的领空——其领土和领海上方的空气——不同，没有关于防空区的国际规则。

路透社说，俄罗斯不承认韩国的防空区。中国表示，该区域不是领空，所有国家都应在那里享有行动自由。

路透社说，日本防卫省稍后在一份新闻稿中说，在中国轰炸机从东海飞入日本海后，日本航空自卫队也紧急出动战斗机，两架俄罗斯无人机也加入了日本海。

中国和俄罗斯此前曾表示，他们的战机正在进行定期联合演习。

今年8 月，JCS 报告俄罗斯战机进入防空识别区，这是在中国和俄罗斯飞机于 5 月入侵韩国防空识别区三个月后，这是韩国总统尹锡烈上任后的首次入侵。

路透社说，此前2019年，韩国战机在与中国进行联合空中巡逻时，在进入防空识别区时向俄罗斯军机鸣枪示警。

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