伊朗一示威者因庆祝国家队输球给美国遭当局行刑打死

伊朗/卡塔尔世界杯/美国

伊朗国家队2022年11月29日在卡塔尔世界杯足球赛上与美国队踢小组比赛。

人权团体报告，伊朗一名男子在庆祝世界杯足球赛伊朗国家代表队输给美国队后，惨遭安全部队击毙。伊朗对参加卡塔尔世界杯足球赛心情五味杂陈。伊朗国家队一球员昨天贴文称被杀害者是自己的“儿时队友”，并谴责说伊朗年轻人不应遭此待遇。

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据法新社报道说，伊朗星期二晚间在卡塔尔世足赛遭世仇美国淘汰出局，支持和反对伊朗政权的人对此反应不一。伊朗男子萨马科（Mehran Samak）却在庆祝国家队世足败给美国时遭当局击毙。

伊朗22岁库德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因头巾不符合规定，9月13日在伊朗首都德黑兰被警方拘捕后陷入昏迷，9月16日逝世。此事件在伊朗掀起抗议浪潮至今不息，遭到当局强硬镇压。许多人为了对政府血腥镇压行动做出回应，拒绝支持伊朗世足国家队。

据人权团体指出，27岁的萨马科在首都德黑兰西北方里海沿岸城市安萨利（Bandar Anzali）鸣按汽车喇叭庆祝伊朗队失败后遭击毙。总部位于挪威奥斯陆的“伊朗人权”（Iran Human Rights）表示，“（伊朗）国家队输给美国后…安全部队直接朝着摁响汽车喇叭的萨马科的头部开枪”。

在纽约的“伊朗人权中心”（Center for Human Rights in Iran）也报告说，萨马科在庆祝时遭安全部队杀害。

曾在世界杯足球赛这场「美伊大战」上场的伊朗中场主力球员埃札图拉希（Saeid Ezatolahi）昨天透露自己认识萨马科，并贴出一张两人当年在少年足球队的合影。埃札图拉希也来自安萨利城市。

据法新社，埃札图拉希在社群媒体Instagram中表示：“昨晚痛苦输球后，你逝世的消息在我心上燃起火。” 他形容萨马科是自己的“儿时队友”。他并未就萨马科丧命的情况置评，但表示：有一天，面具将落下，真相终将大白。他还说：“我们的年轻人不应得到这种待遇。我们的国家不应受到这种对待。”

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