受中国封锁拖累 亚洲制造业活动萎缩

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最新调查显示，由于全球需求放缓，加上中国实施严格的“清零”封锁所带来的不确定性，进而影响了商业情绪，使11月份亚洲区制造业采购经理人指数（PMI）普遍下滑。

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12月1日，《财经杂志》公布的11月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为49.4，虽高于10月份的49.2，但仍低于景气荣枯线50，延续了8月以来的收缩态势，显示制造业生产经营状况仍然偏弱。

该调查指出，中国11月就业情况进一步恶化，就业指数降至2020年3月来最低。受访企业表示，疫情是用工收缩的主要原因，防控措施导致工人无法返岗，同时生产受限，也减弱了企业的用工需求。

此前，周三的中共官方调查数据显示，11月的制造业活动创下7个月以来的新低。这些结果意味着，中国第四季度的就业和经济增长仍较弱。

其它调查也显示，包括日本、韩国在内的出口依赖型经济体，以及越南等新兴国家，这些国家的制造业活动也出现萎缩。

据日本au Jibun银行公布的日本PMI指数，也从10月的50.7，降至11月的49，这是自2020年11月以来，首次掉到50以下。

据标普全球PMI数据，韩国11月的制造业PMI指数为49，数据显示，韩国制造业企业产出已连续第7个月下降。

周四，韩国政府公布的数据显示，受到中国为首的主要市场需求降温，以及半导体业衰退的打击，韩国11月出口同比下降14%，创下2年半以来的最大年度跌幅。

亚洲各地普遍受到中国的拖累，台湾11月份的PMI为41.6，比10月份的41.5略有上升，但仍远远低于50的分水岭。

不同的调查结果凸显了2023年亚洲经济前景暗淡，因为中国的清零封锁扰乱了国际供应链，亚洲各地普遍受到中国的拖累。这也加剧了人们对中国经济进一步下滑的担忧。

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