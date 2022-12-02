日本拟将5年防卫费定为最多43万亿日元 “反击能力”列入安保文件

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据路透社报导，三名知情人士12月2日透露称，日本政府将把下一财年起5年的防卫费提升至40万亿到43万亿日元（约合2950亿到3180亿美元）。日本下一财年从明年4月开始。此外，据日本放送协会（NHK）报导，日本自民、公明两党周五就拥有攻击敌方导弹发射基地的“反击能力”（对敌基地攻击能力）达成共识。日本政府新制定的《国家防卫战略》纲要中包含新加入的“反击能力”。

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日本政府已决定着手审查从明年开始的五年内的防卫费开支，该开支将在40万亿至43万亿日元左右。政府将与执政党合作，最终确定这一数额，这大约是目前到明年为止的五年防卫费计划（27.47万亿日元）的1.5倍。

据共同社报导，这是考虑到中国和朝鲜的军事动向，体现了日本首相岸田文雄提出的“从根本上强化防卫力”的内容。岸田文雄最快下周将作出最终判断。

此前，日本防卫省声称需要约48万亿日元来“从根本上强化防卫力”，而财务省希望将这一数字保持在30万亿日元左右。在此背景下，岸田文雄表示，他打算在年底就确保财政资源的措施做出统一决定，两省已经达成妥协，正在与执政党制定细节。

岸田政府提出的方针称，到上述5年最后一年的2027年度，不只是防卫费，包括日本海上保安厅及公共基础设施、研发等其他省厅的预算，要达到目前日本国内生产总值（GDP）的2%。2%相当于约11万亿日元。

2022年度原始预算的防卫费约为5.4万亿日元。政府允许5年防卫费达到40万亿至43万亿日元，如果加上其他省厅的预算，认为能够达到岸田提出的目标。

自民、公明两党周五在日本国会内召开了实务人士会议。考虑到朝鲜和中国的高性能导弹，一致认为目前的导弹防御系统难以拦截。会上还判断，为阻止导弹攻击，有必要通过拥有“反击能力”来提高威慑力。

报导称，会上还确认了基于“武力行使的三大条件”来发动反击能力。“反击能力”被定义为，若发生弹道导弹等武力攻击，作为旨在防卫而不得不采取的必要最小限度措施，可在对方疆域进行有效反击。

在美国等关系密切的他国遭攻击导致日本存亡受到威胁的“存亡危机事态”时，不排除该能力会作为集体自卫权行使。围绕攻击对象，会上一致同意将根据情况逐一判断。

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