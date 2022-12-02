日美韩相继宣布对朝个人和实体追加单边制裁

韩国/日本/朝鲜

针对朝鲜违背联合国安理会相关决议非法发展核与导弹项目，日美韩三国12月2日宣布加强对朝鲜所涉个人和实体的单边制裁。韩国外交部对此表示，此举体现韩美日合力坚决应对朝鲜核导开发的决心。

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据共同社报导，日本政府在周五的内阁会议上批准了追加制裁措施，把参与朝鲜核与导弹开发的3个团体、1名个人作为资产冻结对象。

日本内阁官房长官松野博一在记者会上强调：“朝鲜以前所未有的频率和应对持续实施一系列挑衅行动，对我国的安全而言是重大且紧迫的威胁。决不能容忍。”

据日本外务省透露，追加制裁对象是朝鲜旗下的黑客组织“Lazarus”和贸易公司等3个团体、军需工业部越南据点的负责人。

美国政府把在核与导弹开发中发挥领导作用的朝鲜劳动党军需工业部的前部长刘进、朝鲜人民军前总政治局长金秀吉等3人指定为单边制裁对象。美国国务卿布林肯表示，今年以来朝鲜前所未有地频繁发射弹道导弹，成为了安全上的严重威胁。他强调与日韩紧密携手敲定了制裁。

韩国政府也宣布把8名个人和7个实体追加列为单边制裁对象。该8人隶属已被联合国安理会指定为制裁对象的朝鲜金融机构，参与了核与导弹开发相关的金融交易。7个实体是贸易公司和船舶公司等，它们被认为通过为朝鲜的非法金融活动提供支援、派遣劳力、在船舶间转移物资，参与了核与导弹开发。

韩国外交部称，此举旨在坚决应对轮番升级的朝鲜核导挑衅。朝鲜近期接连发射洲际弹道导弹等各种导弹，对半岛乃至国际社会的和平稳定构成了严重威胁。

据悉，这是韩国政府继今年10月14日以后时隔49天再次对朝进行单边制裁，也是现政府上台以来第二次发布对朝制裁名单。韩方自2015年6月以来共6次发布对朝制裁名单，包括124名个人和105个实体。此前，欧盟4月也把3人指定为制裁对象。

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