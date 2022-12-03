澳洲跨党派议员周日赴台访问 澳总理：非政府访问

澳大利亚/政治/台湾

综合消息显示，6名澳大利亚跨党派联邦议员将于下周对台湾进行为期5天的访问。澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）12月3日向媒体表示，澳大利亚议员长期以来一直访问台湾。他强调，“这不是一次政府访问”。

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据悉，此行访问由澳洲自由党籍联邦众议员布霍尔茨（Scott Buchholz）组织，同行前往的包括澳洲国家党籍前副总理乔伊斯（Barnaby Joyce），两名工党籍联邦众议员也将参加。

据澳大利亚广播公司报导，一些参加行程的议员们不愿意围绕这次访问进行宣传，因为他们注意到了政治敏感性。但他们说，澳大利亚必须与中国大陆和台湾保持密切的关系，并支持该地区的民主。据悉，该访问团将于周日出发，开启在台5天的行程。

阿尔巴尼斯在周六受访时表示，“很长一段时间以来，都有后座议员造访台湾。这又是一次访问。这不是一次政府访问”。他补充说：“谈到中国，谈到对台湾现状的支持，两党的立场仍然是一致的。”

当被问及此行的意图时，阿尔巴尼斯指出，他没有参与，并称“我不知道，我不去”。报导指，该访团的一名成员称，政府和反对派都被告知了这次旅行，并表示“支持”。

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