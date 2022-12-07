韩防长：应明确视威胁我们国家和公民的朝鲜政权和朝军为敌人

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自首尔方面消息，韩国国防部长李钟燮12月7日在出席活动时表示，应明确朝鲜政权和朝军是敌方的概念，并提出韩军应加强精神武装，保持戒备状态。

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据韩联社报导，李钟燮周三在韩国国会为“2022精神战斗力发展论坛”致贺词时表示，朝鲜持续通过发射各种导弹发起挑衅，故意违反韩朝《九一九军事协议》，最近甚至发射洲际弹道导弹，“严重威胁韩半岛乃至国际社会和平稳定”。

李钟燮说：“（我们的部队）应该明确承认通过各种挑衅行为威胁我们国家和公民的朝鲜政权和朝鲜军队是我们的敌人”。他在发言中还注意到俄乌战争的教训。李钟燮说：“（乌克兰部队）基于他们热情的爱国主义和坚决的意志抵抗俄罗斯军队的场景清楚地表明，拥有精神和心理力量是多么重要。”

值得一提的是， 朝鲜周二连续两日向韩朝根据《九一九军事协议》划设的海上缓冲区实施炮击。继前一日后，朝鲜当天也以韩美联合炮击演练为由进行武力示威。

李钟燮周三在讲话中指出，在朝鲜第七次核试验准备就绪的情况下，朝鲜颁布核武政策法令，暴露出其绝不弃核的意志。在此情况下，韩军保持高度戒备是重中之重。他强调，无论武器体系如何发展，只有保持坚定的国家观和对敌观等精神武装，才能在战斗中取得胜利。

据了解，韩国政府将于下月发布的2022年版《国防白皮书》重添“朝鲜政权和朝军就是我们的敌人”的表述。报导指，若上述草案最终获得通过，这将是韩国《国防白皮书》自2016年以来时隔6年重新采用视朝鲜政权和朝军为“敌”的表述。但据悉，2022年版韩国《国防白皮书》不会使用“主敌”的表述。

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